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أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 07:34 صباحا
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019، (رويترز)
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استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط ترقب للمستثمرين للأحداث في قطاع غزة، والتهديدات الإسرائيلية باقتحامه، وهو ما قد يسفر عن نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وثبتت العقود الآجلة لخام «برنت» عند 90.89 دولار للبرميل، بينما تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي سنتين إلى 87.67 دولارا للبرميل، وذلك بعد زيادة بنحو 6% منذ يوم الجمعة الماضي، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع الأسعار نتيجة الأحداث في الأراضي المحتلة
وعلى مدار الأسبوع زاد سعر خام «برنت» 7.5%، بينما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط 5.9%.

وقال المحلل الاقتصادي هيرويوكي كيكوكاوا إن المستثمرين «يحاولون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد»، مشيرا إلى أن الغزو البري لو أثر على إمدادات النفط، فالأسعار «ستتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل».

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