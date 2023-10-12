  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع سرقات المتاجر في بريطانيا وأصحابها يدعون السلطات للتحرك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 03:12 مساء
ارتفاع سرقات المتاجر في بريطانيا وأصحابها يدعون السلطات للتحرك
عنصر من الشرطة يدون ملاحظات بعد توقيف أحد الناشطين في مجال المناخ في لندن بتاريخ 19 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تواجه المؤسسات التجارية البريطانية موجة سرقات واعتداءات على موظفيها تصفها بـ«غير المسبوقة»، وما بين عصابات إجرامية ومدمنين على المخدرات وأزمة غلاء معيشة، يطالب أصحاب المتاجر السلطات بمساعدتها للتصدي لها.

يقول برافن خاريل (28 عاما)، وهو مدير أحد المتاجر في سينسبري في لندن «نشهد يوميا سرقات لمتاجر، وأحيانا تُسجل هذه العمليات مرات عدة خلال اليوم»، مضيفا «في معظم الأوقات، تُسرق أطعمة أو عبوات مشروبات أو قهوة» حسب وكالة «فرانس برس».

ويقدر برافين خاريل الخسائر المالية لمتجره بنحو 250 جنيها إسترلينيا في الأسبوع، ويقول «لا يحق لنا تعقبهم عندما يخرجون من المتجر».

وتوضح ترايسي (54 سنة)، مديرة متجر «بوتس» في منطقة بيلسايز بارك السكنية شمالي لندن، إنها لا تملك أرقاما دقيقة عن الخسائر لكنها تقيمها بخسائر عالية.

وتحدثت وكالة «فرانس برس»، إلى مديرو عدد من المتاجر أشاروا إلى انتشار لصوص من مختلف الأعمال. ويقول خاريل «في الأسبوع الماضي، حاول شخص سرقة عبوات من النبيذ لكننا أمسكنا به، ثم حاول ضربي بزجاجة».

ارتفاع سرقة المتاجر بنسبة 27% في بريطانيا
ويشير الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة (BRC)، إلى أن نسبة سرقة المتاجر ارتفعت 27% هذا العام في عشر من أكبر المدن البريطانية، وهي ظاهرة لا تقتصر على المملكة المتحدة فحسب بل تأثرت بها الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا حيث التي زادت بها نسبة السرقات المماثلة إلى 15% تقريبا في العام الماضي، وسجلت المتاجر أكثر من مليون عملية سرقة خلال العام الماضي، بحسب جمعية المحلات التجارية (ACS).

-القبض على عدد من المتهمين بسرقة الممتلكات العامة في مصراتة
-سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان

ورفع الأسبوع الماضي، نحو 90 من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، بينهم مديرو متاجر كبيرة كـ«تيسكو» وصيدليات كـ«بوتس» ومكتبات كـ«دبليو إتش سميث»، رسالة إلى وزيرة الداخلية يطالبونها فيها باتخاذ إجراءات ضد المجرمين سارقي المتاجر.

وتوضح جمعية المتاجر أن أكثر سلع تمت سرقتها هي لحوم وكحول وحلويات، وأخرى ذات قيمة عالية يمكن أن يعيد بيعها أشخاص يواجهون مشكلة إدمان أو مجموعات الجريمة المنظمة، مع العلم أن أزمة غلاء المعيشة تولد سرقات يُقدم عليها أشخاص يواجهون صعوبات مالية.

وتبقى نسبة التضخم في المملكة المتحدة الأعلى بين دول مجموعة السبع، إذ بلغت 6.7% في أغسطس، مع أنها بدأت تسجل انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة.

سرقة المنتجات الغذائية
واعتاد المستهلكون على رؤية ملصقات مكافحة للسرقة على المنتجات الغذائية الأساسية وبخاصة اللحوم، في المحلات التجارية، وتشير سلسلة متاجر «كو- أوب» إلى زيادة في عمليات السرقة والجرائم والسلوك العنفي تجاه المجتمع بأكثر من الثلث في عام واحد، مع تسجيل نحو ألف حادث مماثل يوميا، وتحذر من أن بعض المناطق قد تصبح خالية من المحلات التجارية، واحترز البائعون في الصيدليات بعدم وضع مستحضرات التجميل على الرفوف بسبب تكرار سرقتها.

وشاهدت صحفية في وكالة فرانس برس عملية سرقة قام بها رجل بأحد متاجر «بوتس»، دخل مسرعا وملأ كيسا كان يحمله بكمية من أحمر الشفاه وطلاء الأظافر، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتجمع مئات الأشخاص في الصيف الماضي أمام متجر لسلسلة «جاي دي سبورتس» لبيع الملابس الرياضية في شارع أكسفورد، استجابة لرسائل انتشرت عبر منصتي سناب تشات وتيك توك، تدعو إلى سرقة المتاجر، وجرى تحصين عدد كبير من المحال بصورة مؤقتة فيما سُجلت اشتباكات مع عناصر الشرطة التي أوقفت تسعة أشخاص.

وفي حين يستطيع متجر تابع لسلسلة «بوتس» في لندن تديره ترايسي تحمل الخسائر المالية، يجد أصحاب المتاجر الصغيرة صعوبة كبيرة في ذلك، إلا أن قدرة «بوتس» على تحمل عبء السرقات لا يعني أنه ليس معنيا بما يحدث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»

«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»
«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف

«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف
اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس

اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تعقد منتدى «طرق الحرير الجديدة» الثالث في 18 أكتوبر
الصين تعقد منتدى «طرق الحرير الجديدة» الثالث في 18 أكتوبر
الحكومة الألمانية: الاقتصاد في حالة سيئة لكنه سيتعافى في 2024
الحكومة الألمانية: الاقتصاد في حالة سيئة لكنه سيتعافى في 2024
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
وكالة الطاقة: تأثير محدود للحرب بين «إسرائيل» وحماس على إمدادات النفط
وكالة الطاقة: تأثير محدود للحرب بين «إسرائيل» وحماس على إمدادات ...
«النقد الدولي» يتوقع تراجع النمو إلى 2% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
«النقد الدولي» يتوقع تراجع النمو إلى 2% في الشرق الأوسط وشمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن ......
دومبروفسكيس: قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين تقلق الشركات الأوروبية
دومبروفسكيس: قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين تقلق ......
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
سفينة محملة بالقمح تغادر مرفأ أوكرانيا متوجهة إلى مصر
سفينة محملة بالقمح تغادر مرفأ أوكرانيا متوجهة إلى مصر...
المزيد
ارتفاع سرقات المتاجر في بريطانيا وأصحابها يدعون السلطات للتحرك
ارتفاع سرقات المتاجر في بريطانيا وأصحابها يدعون السلطات ......
نجاح اختبار أول توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين في العالم
نجاح اختبار أول توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين في العالم...
النفايات الإلكترونية تحوي معادن بقيمة 9.5 مليار دولار
النفايات الإلكترونية تحوي معادن بقيمة 9.5 مليار دولار...
«النقد الدولي» يتوقع تراجع النمو إلى 2% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
«النقد الدولي» يتوقع تراجع النمو إلى 2% في الشرق الأوسط ......
وكالة الطاقة: تأثير محدود للحرب بين «إسرائيل» وحماس على إمدادات النفط
وكالة الطاقة: تأثير محدود للحرب بين «إسرائيل» وحماس على ......
المزيد