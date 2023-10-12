ارتفاع سرقات المتاجر في بريطانيا وأصحابها يدعون السلطات للتحرك

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه المؤسسات التجارية البريطانية موجة سرقات واعتداءات على موظفيها تصفها بـ«غير المسبوقة»، وما بين عصابات إجرامية ومدمنين على المخدرات وأزمة غلاء معيشة، يطالب أصحاب المتاجر السلطات بمساعدتها للتصدي لها.

يقول برافن خاريل (28 عاما)، وهو مدير أحد المتاجر في سينسبري في لندن «نشهد يوميا سرقات لمتاجر، وأحيانا تُسجل هذه العمليات مرات عدة خلال اليوم»، مضيفا «في معظم الأوقات، تُسرق أطعمة أو عبوات مشروبات أو قهوة» حسب وكالة «فرانس برس».

ويقدر برافين خاريل الخسائر المالية لمتجره بنحو 250 جنيها إسترلينيا في الأسبوع، ويقول «لا يحق لنا تعقبهم عندما يخرجون من المتجر».

وتوضح ترايسي (54 سنة)، مديرة متجر «بوتس» في منطقة بيلسايز بارك السكنية شمالي لندن، إنها لا تملك أرقاما دقيقة عن الخسائر لكنها تقيمها بخسائر عالية.

وتحدثت وكالة «فرانس برس»، إلى مديرو عدد من المتاجر أشاروا إلى انتشار لصوص من مختلف الأعمال. ويقول خاريل «في الأسبوع الماضي، حاول شخص سرقة عبوات من النبيذ لكننا أمسكنا به، ثم حاول ضربي بزجاجة».

ارتفاع سرقة المتاجر بنسبة 27% في بريطانيا

ويشير الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة (BRC)، إلى أن نسبة سرقة المتاجر ارتفعت 27% هذا العام في عشر من أكبر المدن البريطانية، وهي ظاهرة لا تقتصر على المملكة المتحدة فحسب بل تأثرت بها الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا حيث التي زادت بها نسبة السرقات المماثلة إلى 15% تقريبا في العام الماضي، وسجلت المتاجر أكثر من مليون عملية سرقة خلال العام الماضي، بحسب جمعية المحلات التجارية (ACS).

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ورفع الأسبوع الماضي، نحو 90 من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، بينهم مديرو متاجر كبيرة كـ«تيسكو» وصيدليات كـ«بوتس» ومكتبات كـ«دبليو إتش سميث»، رسالة إلى وزيرة الداخلية يطالبونها فيها باتخاذ إجراءات ضد المجرمين سارقي المتاجر.

وتوضح جمعية المتاجر أن أكثر سلع تمت سرقتها هي لحوم وكحول وحلويات، وأخرى ذات قيمة عالية يمكن أن يعيد بيعها أشخاص يواجهون مشكلة إدمان أو مجموعات الجريمة المنظمة، مع العلم أن أزمة غلاء المعيشة تولد سرقات يُقدم عليها أشخاص يواجهون صعوبات مالية.

وتبقى نسبة التضخم في المملكة المتحدة الأعلى بين دول مجموعة السبع، إذ بلغت 6.7% في أغسطس، مع أنها بدأت تسجل انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة.

سرقة المنتجات الغذائية

واعتاد المستهلكون على رؤية ملصقات مكافحة للسرقة على المنتجات الغذائية الأساسية وبخاصة اللحوم، في المحلات التجارية، وتشير سلسلة متاجر «كو- أوب» إلى زيادة في عمليات السرقة والجرائم والسلوك العنفي تجاه المجتمع بأكثر من الثلث في عام واحد، مع تسجيل نحو ألف حادث مماثل يوميا، وتحذر من أن بعض المناطق قد تصبح خالية من المحلات التجارية، واحترز البائعون في الصيدليات بعدم وضع مستحضرات التجميل على الرفوف بسبب تكرار سرقتها.

وشاهدت صحفية في وكالة فرانس برس عملية سرقة قام بها رجل بأحد متاجر «بوتس»، دخل مسرعا وملأ كيسا كان يحمله بكمية من أحمر الشفاه وطلاء الأظافر، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتجمع مئات الأشخاص في الصيف الماضي أمام متجر لسلسلة «جاي دي سبورتس» لبيع الملابس الرياضية في شارع أكسفورد، استجابة لرسائل انتشرت عبر منصتي سناب تشات وتيك توك، تدعو إلى سرقة المتاجر، وجرى تحصين عدد كبير من المحال بصورة مؤقتة فيما سُجلت اشتباكات مع عناصر الشرطة التي أوقفت تسعة أشخاص.

وفي حين يستطيع متجر تابع لسلسلة «بوتس» في لندن تديره ترايسي تحمل الخسائر المالية، يجد أصحاب المتاجر الصغيرة صعوبة كبيرة في ذلك، إلا أن قدرة «بوتس» على تحمل عبء السرقات لا يعني أنه ليس معنيا بما يحدث.