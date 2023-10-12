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نجاح اختبار أول توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 02:12 مساء
نجاح اختبار أول توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين في العالم
أسهمت شركة «سيمنس» الصناعية في زيادة حجم الطلب على النفط من الصين وتسجيلها في خط سكة حديد سبارتي في أبريل مليار يورو. (أ ف ب)
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نجح اختبار توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين، في سابقة من نوعها حول العالم، وهو ما يمثل تقدما يمهد الطريق لإزالة الكربون من مواقع عدة كمصانع الإسمنت التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، على ما أعلن الأربعاء التحالف الأوروبي المسؤول عن المشروع.

وقال نائب المدير العام لشركة «إنجي» فرانك لاكروا والتي تشكل تحالف «هايفلكس باور» مع الشركتين الألمانية «سيمنس» والبريطانية «سنتراكس» وجامعات أوروبية، في تصريح صحفي «نجحنا في تحقيق أول إنجاز عالمي يتمثل في تشغيل توربين غازي لإنتاج الكهرباء 100% بالهيدروجين» حسب وكالة «فرانس برس».

استخدام الهيدروجين لتخزين الكهرباء
وأكد مؤيدو هذا التقدم الذي أُنجز في موقع مصنع للورق قرب مدينة ليموج وسط فرنسا، أن «بالإمكان استخدام الهيدروجين كوسيلة مرنة لتخزين الكهرباء»، على غرار ما يحدث في البطاريات، مما يمهد الطريق لإزالة الكربون سريعا من المواقع الصناعية التي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

وأُنتج الهيدروجين المستخدم بواسطة محلل كهربائي ثُبت في موقع شركة «سمورفيت كابا» لتصنيع الورق في سايا- سور-فيين، ثم تخزينه داخل خزان قبل تشغيل التوربين.

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وأجريت التجربة باستخدام توربين «إنرجي إس جي تي -400» من ابتكار شركة «سيمنس»، بعدما جرى تكييف نظام الحرق فيه ليعمل بالهيدروجين، كما لو أننا استبدلنا المكربن (المفحم) في محرك سيارة حراري، ويشتعل الهيدروجين بصورة أسرع وناره أكثر سخونة، على عكس الغاز المستخدم في العادة، لكن التحكم في السلامة المرتبطة به يتسم بصعوبة أكبر. وكان لا بد من تبديد التحديات المرتبطة بمقاومة المواد وتغليف غرفة الحرق وإيجاد إعدادات خاصة للتحكم في الاحتراق، بحسب لاكروا.

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