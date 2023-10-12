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وكالة الطاقة: تأثير محدود للحرب بين «إسرائيل» وحماس على إمدادات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 10:54 صباحا
وكالة الطاقة: تأثير محدود للحرب بين «إسرائيل» وحماس على إمدادات النفط
صورة تظهر آثار الدمار في برج فلسطين في قطاع غزة بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال، الأحد 8 أكتوبر 2023 (وفا)
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قالت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، إن الحرب بين «إسرائيل» وحركة حماس في قطاع غزة «لم تكن لها وطأة مباشرة على إمدادات النفط»، مؤكدة أن «احتمال» تأثيره على صادرات النفط يبقى «محدودا حاليا».

وكتبت الوكالة في تقريرها الشهري «لم تسجل أي وطأة مباشرة على العرض الفعلي (بالنفط) وستبقى الأسواق متأهبة في ظل تطور الأزمة»، مؤكدة «استعدادها للتصرف عند الضرورة لضمان إمدادات كافية للأسواق»، وفق وكالة «فرانس برس».

وارتفعت أسعار النفط، الإثنين، مع تصاعد الأحداث في الأراضي المحتلة وبدء الاحتلال قصف قطاع غزة المحاصر، وذلك قبل أن تعاود الأسعار الانخفاض، الثلاثاء.

الاحتلال يقطع المياه والكهرباء عن غزة
والإثنين الماضي، أعلن الاحتلال فرض حصار كامل على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والطعام والوقود عن القطاع. ، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: «لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق»».

ويشهد القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاما ويتجاوز تعداده المليونين، قصفا إسرائيليا متواصلا منذ السبت تزداد وتيرتهما تسبب في استشهاد قرابة 1200 فلسطيني، فيما وصلت أعداد الجرحي لنحو 5600 جريح.

وأجبرت الغارات المتواصلة أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، وفق إحصائية صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا».

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