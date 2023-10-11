تعليق الرحلات في مطار «لوتون» اللندني بسبب حريق كبير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار «لوتون» اللندني تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء بسبب حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.

وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالي 40 كيلومترا عن وسطها إن «سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12:00 (11:00 ت غ) من ظهر يوم الأربعاء».

5 جرحى جراء حريق في موقف للسيارات بمطار «لوتون» البريطاني

واندلع الحريق قرابة الساعة 21:00 في موقف للسيارات بني أخيرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.

وأسفر الحريق عن خمسة جرحى نقلوا إلى المستشفى. وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا) إن خمسة أشخاص - هم أربعة إطفائيين وموظف بالمطار - نقلوا إلى المستشفى، وأضافت أن الحريق أسفر عن جريح سادس لكن إصابته كانت طفيفة وقد جرى علاجه في الموقع.