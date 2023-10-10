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مصنع للهيدروجين الأخضر بالسعودية يتسلم أول دفعة من توربينات الرياح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 08:07 مساء
مصنع للهيدروجين الأخضر بالسعودية يتسلم أول دفعة من توربينات الرياح
خط أنابيب للهيدروجين. (الإنترنت)
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وصلت الدفعة الأولى من توربينات الرياح مصنعًا للهيدروجين في مدينة نيوم المستقبلية في شمال السعودية، وصفه مسؤولون في المملكة بأنه الأكبر في العالم، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي للمشروع الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر ديفيد إدموندسون «لقد حصلنا هذا الأسبوع على أول دفعة من توربينات الرياح. لقد وصلت بالفعل ميناء نيوم، وسيجري تسليمها إلى الموقع في نهاية هذا الأسبوع»، وفق «فرانس برس».

وقال إدموندسون إنه من المتوقع تسليم حوالي 30 توربينًا بحلول نهاية العام إلى جانب الألواح الشمسية الأولى للمشروع، مما يضع الأساس لإنتاج حوالي 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا.

8 مليارات و400 مليون دولار كلفة مصنع الهيدروجين
ومن المتوقع أن يصل مصنع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي تبلغ كلفته 8 مليارات و400 مليون دولار إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية العام 2026، وستكون جميع منتجاته مخصصة للتصدير. ويقع المصنع في منطقة أوكساغون في نيوم والتي يصفها المسؤولون بأنها «نظام بيئي صناعي متطور ونظيف».

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ولقيت «نيوم» تغطية واسعة على وقع الإعلان عن مشروع «ذا لاين»، وهو عبارة عن ناطحات سحاب متوازية مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة 170 كيلومترًا بين التضاريس الجبلية والصحراوية. وسيجري تحويل الهيدروجين الأخضر المنتج في المصنع إلى أمونيا خضراء لسهولة النقل ثم تحويله مرة أخرى إلى هيدروجين أخضر «لاستخدامه (كوقود) في قطاعات تشمل النقل والصناعة الثقيلة»، وفقًا لمذكرة موجزة قدمتها الشركة.

ويجري إنتاج وقود الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للماء ويعتبر «أخضر» فقط إذا جرى توليد الكهرباء اللازمة من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

«صناعة ناشئة»
أدت التحديات التقنية والتكاليف المرتفعة ونقص البنية التحتية إلى إبطاء تقدم قطاع الهيدروجين النظيف، رغم أن المسؤولين السعوديين يعتبرونه حلًا واعدًا في مكافحة تغيُّر المناخ والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

حرصت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الترويج لنواياها فيما يتعلق بالاستدامة قبل محادثات المناخ كوب28 التي تنطلق الشهر المقبل في دبي. وكان إدموندسون يتحدث على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في الرياض.

وتشمل الإعلانات الأخرى في المؤتمر خطة محلية للسماح للشركات بشراء اعتمادات لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة و«خارطة طريق» لزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة ذات الطبيعة الصحراوية. ومع ذلك، تعرض المسؤولون السعوديون لانتقادات شديدة من دعاة حماية البيئة بسبب دعواتهم إلى زيادة الاستثمارات في الوقود الأحفوري والتي يؤكدون ضرورتها لضمان أمن الطاقة.

وينال هذا التوجه السعودي تأييد سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) ورئيس شركة النفط الإماراتية المملوكة للدولة «أدنوك».

توفير خمسة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون
جاء في مذكرة الشركة «إذا جرى استخدام كل هذا الهيدروجين الأخضر في سوق الشاحنات الثقيلة، فإن هذا سيوفر للعالم ما يصل إلى خمسة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مقارنة بشاحنات أو حافلات الديزل». وقال إدموندسون إن التوجه حصرا نحو التصدير يعكس ضآلة الطلب المحلي مقارنة بأسواق مثل أوروبا.

وأضاف: «السوق المحلية ليست ناضجة بما فيه الكفاية»، وتابع «لا تملك المملكة العربية السعودية، ولا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن تلك صناعة خضراء راسخة. سيحدث ذلك».

وأقر بأن الهيدروجين الأخضر هو «صناعة ناشئة» وبأن هناك «عدم يقين» بشأن الطلب نظرا لتكلفته، لكنه أعرب عن ثقته في أنه سيكون أداة ضرورية للشركات لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

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