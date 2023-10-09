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تذبذب في مؤشرات الأسهم عالميا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 01:39 مساء
تذبذب في مؤشرات الأسهم عالميا
لقطة عامة لبورصة نيويورك في وول ستريت بتاريخ 12 مايو 2023. (أ ف ب)
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ارتفعت أسعار النفط وقيمة الدولار والين، الإثنين، في أعقاب الأحداث التي جرت في الأراضي المحتلة نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف جديدة بشأن التوتر في الشرق الأوسط.

وأثارت الأزمة القلق حيال إمدادات الوقود من المنطقة في ظل خفض الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، حسب وكالة «فرانس برس».

كما جددت المخاوف حيال تأثيرها على التضخم، علما بأن تكاليف الطاقة تعد محركا رئيسيا لارتفاع الأسعار، وهو بدوره عامل ضغط جديد على المصارف المركزية التي تحاول الحد من رفع معدلات الفائدة لتجنب الركود.

وفاقمت الأحداث بين الطرفين المخاوف من إمكان تدخل الولايات المتحدة وإيران في النزاع حال اتساع رقعته، ورأى كل من براين مارتن ودانيال هاينز من مجموعة «إيه إن زي» أن «الأهم بالنسبة للأسواق يتمثل في مسألة إن كان النزاع سيبقى تحت السيطرة أو ستتسع رقعته ليشمل مناطق أخرى، تحديدا السعودية»، مضيفا «في البداية على الأقل، يبدو أن الأسواق ستفترض بأن الوضع سيبقى محدودا في رقعته ومدته وتداعياته المرتبطة بأسعار النفط، لكن يمكن توقع تذبذبات أكبر».

وسجلت العقود الرئيسية ارتفاعا بأكثر من 5% في تعاملات الصباح الآسيوية قبل أن تتراجع بعض الشيء.

ارتفاع أسعار الأصول
وحذر ستيفن إنيس من «إس بي آي لإدارة الأصول» من أن «التحليل التاريخي يشير إلى أن أسعار النفط تشهد عادة مكاسب مستدامة بعد أزمات الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته، تتجه الأسهم للتعافي في نهاية المطاف وتتجه لتصبح أعلى بعد فترة تذبذب مبدئية»، مضيفا أن «ارتفاعات الأسعار المبدئية في الأصول التي تعد ملاذات آمنة مثل الذهب وسندات الخزينة والتي تحقق مكاسب أولية في هذا النوع من الأزمات، تتراجع مع استقرار الوضع»، واستطرد «لكن فيما يعتبر محللو الشرق الأوسط بأن هذه لحظة مفصلية بالنسبة لإسرائيل، ويبدو المشهد قابلا للاشتعال في أي سيناريو حالي».

ولجأ المستثمرون إلى الدولار الذي ارتفع مقابل الجنيه الإسترليني واليورو إضافة إلى الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، في محاولة لتفادي المخاطر، وتعزز الين الذي يعد من أكثر العملات أمانا مقابل الدولار، لكنه ما زال عند أدنى مستوى له منذ 11 شهرا، وارتفع الذهب الذي يعد ملاذا رئيسيا آخر أيضا بنحو 1%.

وبدت أسواق الأسهم مختلطة، إذ تراجع مؤشر شنغهاي في أول يوم له بعد عطلة استمرت أسبوعا فيما يتواصل القلق في أوساط المستثمرين على خلفية الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد الصيني.

وسُجلت خسائر في بومباي وسنغافورة ومانيلا وبانكوك وويلينغتون رغم أن أسهم هونغ كونغ ارتفعت في تداولاتها لمدة قصيرة، بعدما أُغلقت السوق خلال الصباح بسبب إعصار، فيما
حقق سوقا سيدني وجاكرتا المكاسب، كانت سوق طوكيو مغلقة بسبب عطلة، وارتفعت الأسهم بأسواق لندن، في حين تراجعت في باريس وفرانكفورت.

تجنب الركود في الولايات المتحدة
وجاء الأداء الفاتر رغم ارتفاع أسهم وول ستريت حيث رحب المستثمرون بالبيانات التي تظهر زيادة في الوظائف الجديدة فيما يتباطأ ارتفاع الأجور.

وعززت البيانات المتوسطة الأمل حيال إمكانية تجنب أكبر ركود في الاقتصاد إن بقيت معدلات الفائدة المحددة من الاحتياطي الفدرالي مرتفعة.

مع ذلك، تسود مخاوف من إمكانية رفع المعدلات مرة أخرى قبل نهاية العام فيما يبدي المسؤولون عزمهم على خفض التضخم ليعود إلى هدف 2%.

وسجل خام «غرب تكساس» الوسيط ارتفاعا بنسبة 3.0 % إلى 85.24 دولارا للبرميل، عند حوالى الساعة 08:10 ت غ، بينما ارتفع خام «برنت» بحر الشمال بنسبة 2.6% إلى 86.77 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2% ليسجل 17517.40 عند الإغلاق، أما مؤشر شنغهاي المركب فانخفض بنسبة 0.4% إلى 3096.92 عند الإغلاق.

وفي لندن، ارتفع مؤشر «إف تي إس إي 100» بنسبة 0.1% إلى 7503.68.

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