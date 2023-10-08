وزير المالية السوداني: الدولة عاجزة حالياً عن دفع الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إنه من غير الوارد زيادة رواتب الموظفين حالياً في ظل أن «الدولة عاجزة أصلاً عن دفع الرواتب كاملة»، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش، وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأضاف إبراهيم، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء العالم العربي «AWP»، «جزء كبير من موظفي القطاع العام لا يحصلون على أكثر من 60% من أجورهم»، وفق ما نقلت وكالة «الشرق».

الدمار غير مسبوق

وتابع إبراهيم: «الموظفون الآن يحصلون على 60% من رواتبهم. نحن نسعى إلى منحهم 100% من رواتبهم، ولو كان لديهم علاوات أخرى انقطعت يمكن أن نعيدها لهم في وقت قريب مع زيادة الإيرادات، لكن لم نتحدث عن زيادة مرتبات».

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وأشار إلى أن «الدمار الذي حدث جراء الحرب غير مسبوق وكبير جداً، وإعادة الإعمار تتطلب مبالغ طائلة وضخمة».