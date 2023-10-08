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مقصورات التلفريك تشق الطريق إلى المدن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 10:50 صباحا
مقصورات التلفريك تشق الطريق إلى المدن
موظف يعمل في مصنع تجميع مقصورات التلفريك بفولفورت في النمسا، في سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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في أحد مصانع النمسا، يجمع ألبرت جوشوم قطع «الكابل سي 1» المستقبلي، أول تلفريك في منطقة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها)، وهو وسيلة نقل معروفة في الجبال، وترى مستقبلاً زاهراً لها في المدن على خلفية تغير المناخ.

ويقول المسؤول (34 عاما) في فولفورت بمنطقة فورارلبرغ الخضراء (غرب): «نجرى حاليا عملية التجميع»، وهو فخور بكونه جزءاً من مشروع المنطقة الباريسية، حسب وكالة «فرانس برس» .

وفتحت مجموعة دوبلماير، المصنفة الأولى عالمياً في هذا المجال حصرياً، أبواب موقع إنتاج تلفريك المدن، بعد سان دوني بجزيرة لا ريونيون في تولوز (غرب فرنسا)، وهي مشاريع نفذتها الشركة الفرنسية المنافسة بوما. وسيأتي دور العاصمة بحلول العام 2025، حيث سيربط المشروع كريتاي بفيلنوف سان جورج عن طريق مقصورات التلفريك التي تمر فوق المنطقة.

الرحلة مسافتها 4.5 كيلومتر، وتضم خمس محطات، لربط 20 ألف نسمة بالمحطة الأخيرة على خط المترو رقم 8. وتستوعب المقصورات عشرة أشخاص كل 30 ثانية تقريبا.

الحل لمواجهة الازدحام المروري
لقد كان هذا الخيار الأفضل وفقا للوران بروست، مدير «إيل دو فرانس موبيليتيه»، الهيئة المنظمة للنقل العام في منطقة إيل دو فرانس. وصرح بروست لوكالة «فرانس برس»: «النقل عبر الكابل وسيلة نظيفة وصامتة ومنتظمة»، مضيفا: «من خلال تجاوز العقبات، مثل خطوط القطارات ومحاور الطرق، تشكل هذه الوسيلة الحل المثالي لمعالجة المصاعب اليومية التي يواجهها السكان مع الازدحام المروري والخيارات المحدودة، وبالتالي فإن التلفريك خيار ذكي في المناطق غير الساحلية والوعرة، ولكنها ليست ذات كثافة سكانية كافية لربطها بمترو الأنفاق، وهي وسيلة منخفضة الكلفة».

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وترى الخبيرة حنان بنغالو، من مؤسسي شركة «IMTER» الاستشارية للتخطيط، أن الاستثمار في كل كيلومتر يقل عن سبعة ملايين يورو مقابل أكثر من 20 مليوناً لخط الترامواي، مضيفة: «إنه حل مبتكر يستخدم القليل من الأراضي وسريع التشغيل، لأنه لا يتطلب أعمالاً ضخمة، مع إتاحة التخلص من الكربون، إذ تمثل وسائل النقل 35% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في فرنسا».

بالطبع هناك عوائق. فبالإضافة إلى الخوف من المرتفعات، يرفض السكان أحياناً العبور فوق المنازل، وتبقى الإجراءات الإدارية معقدة. وحتى لو كان معظم المسار صامتاً، فإن الضجيج الناتج من أبراج المرور يمكن أن يكون مزعجاً، كما الحال مع تغيّر المناظر الطبيعية، وعلى المسارات بين المحطات أن تكون مستقيمة. لذلك جرى التخلي عن مشاريع كثيرة في السنوات الأخيرة، مثلما حدث بالعام 2022 في ليون، مع رفض السكان هذه الخطة، إلا أن أكثر من 80 مدينة اتخذت هذا القرار في جميع أنحاء العالم، إذ لم تعد مقصوارت التلفريك مقصورة على منتجعات التزلج، على حد قول الخبيرة.

تمسك بوسائل النقل العام التقليدية
تأسست دوبلماير قبل 130 عاماً، ويعمل فيها 3400 موظف في نحو خمسين دولة، ويمثل التنقل في المدن الآن 20% من حجم أعمالها.

المجموعة التي بنت «أول مصعد تزلج لها في جبال الألب العام 1937» لا تسجل حالياً طلبات في الجبال، على الرغم من ارتفاع حرارة الأرض الذي يهدد بعض منتجعات التزلج، كما يقول رينهارد فيتز، المسؤول عن التطوير التجاري العالمي، مضيفا: «نعلم جيداً أن الأمور تتطور في المدن، وواكبنا هذا التطور من خلال توسيع عروضنا، لتشمل المناطق الحضرية أولاً في سويسرا وإيطاليا، ثم في الجزائر، حيث يُعتبر التلفريك مناسباً تماماً مع وعورة الأرض، وذلك قبل نحو خمسة عشر عاما. في المناطق المأهولة، غالباً ما تكون تقنية الكابل الواحد، الأخف وزنا، كافية في حال عدم هبوب رياح عنيفة».

وأوضح فيتز: «الطريق لا يزال طويلا للإقناع، فصنّاع القرار لا يزالون متمسكين بشدة بوسائل النقل العام التقليدية. في كثير من الأحيان، لا يجرى أخذ التلفريك في الاعتبار بمرحلة التخطيط. لذلك نأمل أن تكون الأمثلة كخط المنطقة الباريسية بمثابة حافز في أوروبا وخارجها».

فبعد مقصورات التلفريك في المكسيك أو تلك التي تربط مدينتي لاباز وإل ألتو في بوليفيا، قد تصبح الهند بمدنها الكبرى المزدحمة الوجهة المقبلة.

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