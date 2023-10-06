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الجفاف يؤدي إلى انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 10:41 صباحا
الجفاف يؤدي إلى انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرومائية
صورة مؤرخة في العام 2020 لأحد السدود الكبرى في الصين. (أ ف ب)
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تسببت الظروف الجافة وخصوصا في الصين، في انخفاض «تاريخي» على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرومائية في النصف الأول من العام 2023، بحسب ما أظهر تحليل جديد، ما يبرز تأثيرات تغير المناخ.

ويفيد البحث الذي أجراه مركز «إمبر» لبحوث الطاقة المتجددة، أن هذا الانخفاض «هو بمثابة تحذير من أن إنتاج الطاقة الكهرومائية قد يؤثر سلبا على سرعة التحول إلى الكهرباء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المجموعة إن توليد الطاقة الكهرومائية على مستوى العالم انخفض بنسبة 8,5% هذا العام حتى يونيو، وهو الأكبر على مدى عام كامل خلال العقدين الماضيين.

- الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا منذ العام 2022

وكان ثلاثة أرباع هذا التراجع نتيجة انخفاضات المتساقطات في الصين، التي شهدت درجات حرارة قياسية في وقت سابق من هذا العام.

انخفاض النمو في الطلب على الكهرباء
ويعني الانخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية، أن انبعاثات الكربون العالمية ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من العام 2023، رغم زيادة نسبتها 12% في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل أنحاء العالم.

وقالت مجموعة «إمبر» في تقريرها الحديث إن انخفاض النمو في الطلب على الكهرباء، ساهم في إبقاء ارتفاع الانبعاثات أقل مما كان يمكن أن يكون عليه.

لكن مع ذلك، شهدت الصين ارتفاعا في انبعاثاتها بنسبة 8% تقريبا، إذ كانت تحتاج إلى التعويض عن فقدان الطاقة الكهرومائية.

لكن في حين أن ظروف الحر والجفاف الشديدين التي تسببت في انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية هذا العام، ربما كانت مدفوعة بتغير المناخ، حذّر المركز البحثي من أنه لا يزال من الصعب حساب التأثيرات المستقبلية.

وأوضح أن تبعات «تغير المناخ على الإمكانات المائية تختلف بين المناطق».

وقد تشهد بعض أجزاء وسط إفريقيا والهند وآسيا الوسطى، زيادة في قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية.

لكن من المرجح أن تتراجع هذه القدرة في جنوب أوروبا وجنوب الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

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