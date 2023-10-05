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أكبر صندوق للمناخ في العالم يسعى لجمع أموال من الدول المانحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 11:40 صباحا
أكبر صندوق للمناخ في العالم يسعى لجمع أموال من الدول المانحة
أحد توربينات الرياح في منطقة شمال الراين بألمانيا، 22 أغسطس 2023. (ا ف ب)
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تجتمع أغنى دول العالم، اليوم الخميس، في مدينة بون الألمانية، حيث قد تُعلن المبالغ التي ستستثمرها في أكبر صندوق متعدد الأطراف لتمويل المناخ، فيما تتّجه الأنظار نحو الولايات المتحدة التي لم تكشف شيئا عن نيتها في هذا الصدد.

انبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في العام 2015، وهو يموّل ألواحا شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفلبين ومشاريع مناخية أخرى في الدول النامية، حسب وكالة «فرانس برس».

الصندوق يسعى إلى زيادة رأس ماله لـ50 مليار دولار
وحتى الآن، صُرفت أكثر من ثلاثة مليارات دولار وقدمت التزامات بأكثر من 12 مليارا، بحسب الصندوق، لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ حاليا 17 مليار دولار، إلى 50 مليارا بحلول العام 2030.

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وتعد مسألة تحميل الدول المتقدمة كلفة تكيّف الدول الفقيرة مع تبعات تغير المناخ وانتقالها إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري، من أكثر المواضيع خلافية في مفاوضات المناخ العالمية، وستكون في القلب مناقشات مؤتمر المناخ «كوب28» في دبي الذي يبدأ في 30 نوفمبر المقبل.

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