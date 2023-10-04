«أوبك بلس» يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت لجنة تابعة لتحالف «اوبك بلس» المصدر للنفط الأربعاء بالإبقاء على الخطة الحالية المتمثلة بخفض الإنتاج، والتي عززها خفض السعودية وروسيا لانتاجهما النفطي، بهدف دعم أسعار الذهب الأسود.

وأكد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة «التزامهم» بالخطة مشيرين إلى «استعدادهم... اتخاذ إجراءات إضافية» بعد تقييم الوضع في السوق، بحسب ما جاء في بيان نشر بعد اجتماع عُقد عبر الفيديو، وفق «فرانس برس».

كما أشادوا بـ«جهود السعودية» التي تقود التحالف وأعلنت الخفض الطوعي لانتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في يوليو. وأكدت وزارة الطاقة السعودية في بيان تمديد هذا الإجراء حتى نهاية ديسمبر. وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سيقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

300 الف برميل يوميا

وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك على حساب تلغرام للحكومة الروسية أن بلاده ستمدد خفض شحنات النفط للاسواق العالمية بمعدل 300 الف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023.

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وأضاف نوفاك، على غرار ما ورد في البيان السعودي، «سيتم إجراء تقييم للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم زيادة التخفيض أو زيادة إنتاج النفط». وتأتي هذه القرارات استكمالا للتخفيضات التي أقرت منذ مطلع مايو وتطبقها تسع دول، بينها الرياض وموسكو وبغداد ودبي، حتى نهاية عام 2024، بإجمالي 1.6 مليون برميل يوميا.

ارتفاع سعر الخام المرجعي بنحو 5%

ومنذ اجتماع اللجنة في مطلع أغسطس، ارتفع سعر الخام المرجعي بنحو 5% وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي بأكثر من 7%. ولامس خام برنت العتبة الرمزية البالغة 100 دولار للبرميل في نهاية سبتمبر، قبل أن ينخفض مع خام غرب تكساس الوسيط في الأيام الأخيرة.

ويجتمع أعضاء اللجنة مرة أخرى في 26 نوفمبر لتقييم الوضع قبل الاجتماع الوزاري للدول الثلاثة عشر المصدرة للنفط (أوبك) برئاسة الرياض وشركائهم العشرة برئاسة موسكو في فيينا حيث مقر المنظمة.

ولا تمتلك لجنة المتابعة الوزارية المشتركة سلطة لاتخاذ قرارات في ما يتعلق بزيادة أو خفض الحصص لكنها تناقش ظروف السوق وتقدّم التوصيات التي تكون بمثابة أسس للإجراءات التي يتّخذها الوزراء.