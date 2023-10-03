«نيكي» الياباني عند أدنى مستوى في 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مع تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإطالة أمد تشديد السياسات المالية.

وواصل المؤشر نيكي خسائره في فترة ما بعد الظهيرة، وانخفض إلى 31157.40 للمرة الأولى منذ الأول من يونيو، قبل أن يغلق متراجعا 1.64% عند 31237.94 نقطة، بحسب وكالة «رويترز».

ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211، وارتفعت أسهم 11 فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نحو 1.68%.

قطاع الموارد الأسوأ أداء

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في 16 عاما، فوق 4.7% الليلة الماضية، ما دفع الين إلى أدنى مستوياته في عام عند نحو 150 للدولار.

وتراجع سهما تويوتا موتور 3.05% ومازدا 6%.

وانخفض النفط الخام 2%، أمس الاثنين بعد أن تعهدت قيادات بمجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة المالية.

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ونتيجة لذلك كانت أسهم قطاع الموارد الأسوأ أداء. ومن بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، قاد قطاع التعدين الانخفاضات وتراجع 6.26% وتلاه قطاع الشركات المنتجة للنفط والفحم الذي هبط 5.47%.