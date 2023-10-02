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ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 12:29 مساء
ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يصافح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج في فرانكفورت. 1 أكتوبر 2023، (أ ف ب)
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رحبت ألمانيا بإبداء الصين دعمها لإطار مجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً، وذلك في بيان مشترك بعد حوارهما المالي في فرانكفورت.

وكان إعلان قمة مجموعة العشرين، في سبتمبر، يتضمن الموافقة على معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل «بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية»، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة، بحسب «رويترز».

«لا يمكن تصور الحلول بدون الصين»
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأحد، بعد اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج: «نرحب بحقيقة أن الجانب الصيني ملتزم أيضاً بذلك في بياننا المشترك، لأنه لا يمكن تصور الحلول بدون الصين باعتبارها لاعباً مهماً في السياسة العالمية».

ولم يقدم البيان المشترك أو أي من المسؤولين، المزيد من التفاصيل حول قواعد خطط إعادة الهيكلة.

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وأطلقت مجموعة العشرين «مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» (DSSI) لمنح أفقر الدول تعليقاً مؤقتاً لمدفوعات ديونها الرسمية، ثم أنشأت «الإطار المشترك» لمساعدة هذه البلدان على إعادة هيكلة ديونها والتعامل مع صعوباتها الاقتصادية ومشكلات نقص السيولة التي طال أمدها.

والغرض من «الإطار المشترك» هو التعامل مع حالات التعثر الاقتصادي ومشكلات نقص السيولة طويلة الأمد، إلى جانب تنفيذ برنامج للإصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

واتفق الدائنون الرسميون من أعضاء مجموعة العشرين – سواء دائنو «نادي باريس» التقليديون، مثل فرنسا والولايات المتحدة، أو الدائنون الجدد، كالصين والهند، على التنسيق فيما بينهم لتقديم تخفيف لأعباء الديون يتسق مع قدرة الدول المديونة على السداد ويتيح لها الاستمرار في تلبية احتياجات الإنفاق الضرورية.

ويتطلب «الإطار المشترك» من دائني القطاع الخاص أن يشاركوا بشروط مماثلة للتغلب على تحديات الإجراء الجماعي وضمان العدالة في اقتسام الأعباء.

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