إندونيسيا تدشن أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت إندونيسيا الإثنين، أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا، وهو مشروع مدعوم من الصين بلغت كلفته مليارات الدولارات، وعدّه الرئيس جوكو ويدودو رمزا لـ«تحديث» البلاد.

ويمكن لقطار «ووش» الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كلم في الساعة، أن يربط بين العاصمة جاكارتا ومدينة باندونغ الواقعة على مسافة 140 كلم منها، في 45 دقيقة فقط بدلا من ثلاث ساعات في رحلات القطار العادية، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وقال ويدودو، خلال احتفال تدشين الخط في محطة رئيسية وسط العاصمة إن «قطار جاكارتا-باندونغ فائق السرعة.. هو رمز لتحديث قطاع النقل العام وربطه بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى».

المشروع ضمن «الحزام والطريق»

وأشار ويدودو إلى أن اسم القطار هو اختصار لعبارة في اللغة الإندونيسية مفادها «توفير الوقت، التشغيل الأمثل، والنظام الموثوق»، وجرى بناؤه بالتعاون بين أربع شركات إندونيسية وشركة السكك الحديد الصينية.

والمشروع هو ضمن مبادرة «الحزام والطريق» الاستثمارية الصينية.

وكان من المقرر ألا تتجاوز كلفته عتبة خمسة مليارات دولار، ويجرى إنجازه في عام 2019. إلا أن تأخره جراء تحديات على صعيد إنشاء البنى التحتية وجائحة كوفيد-19، جعلت كلفته أعلى.

وأجرت إندونيسيا سلسلة اختبارات للقطار قبل تدشينه رسميا، شارك في أحدها الشهر الماضي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، على هامش مشاركته في قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا.