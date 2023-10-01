  • Alwasat News
Atwasat

السعودية تعدِّل توقعات موازنتها باتجاه سالب وتتوقع عجزًا حتى عام 2026

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 04:28 مساء
السعودية تعدِّل توقعات موازنتها باتجاه سالب وتتوقع عجزًا حتى عام 2026
علم المملكة العربية السعودية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها عدّلت التوقعات الخاصة بموازنتها باتجاه سالب، متوقعة تسجيل عجز للعام الجاري وحتى العام 2026، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.

وكانت المملكة الخليجية الثرية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، خططت لتحقيق فائض قدره 16 مليار ريال سعودي (4.27 مليارات دولار) في عام 2023، حسب بيان الوزارة السابق للموازنة، وفق «فرانس برس».

وباتت تتوقع الآن عجزًا قدره 82 مليار ريال سعودي (21,86 مليار دولار) أو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما ذكرت وزارة المالية في بيان مساء السبت. وذكر البيان أنّه من المتوقع حدوث عجز قدره 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

انخفاض إيرادات النفط هذا العام بنسبة 17%
وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي أنها سجلت أول فائض سنوي في موازنتها منذ نحو عقد، مستفيدة من ارتفاع قياسي لأسعار النفط إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفضت إيرادات النفط هذا العام بنسبة 17% مع انخفاض الأسعار وخفض الرياض الإنتاج في محاولة لتعزيز الأسعار. ويبلغ الإنتاج اليومي للمملكة حاليًا 9 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض مليوني برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.

-  السعودية تسمح بتفتيش أكثر صرامة لأنشطتها النووية عبر «اتفاق الضمانات الشاملة»
-  رئيس «أرامكو» السعودية يحذِّر من أزمة طاقة «أكثر خطورة»

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في 2017، تتابع السعودية برنامج إصلاح طموحًا ومكلفًا لرؤية 2030 يهدف إلى وقف ارتهان الاقتصاد للوقود الأحفوري.

 السعودية مئات المليارات بدءًا من «نيوم»
راهنًا، تستثمر السعودية مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءًا من «نيوم»، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولًا إلى المنتجعات السياحية والترفيهية للجماهير، بما في ذلك كرة القدم؛ حيث استقطبت عددًا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة.

وأشاد بيان السبت بالنمو في القطاعات غير النفطية التي قفزت إيراداتها بنسبة 11% في النصف الأول من العام الجاري. ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله، إن الحكومة ستواصل «عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على الاستدامة المالية».

وتوقعت الوزارة في بيانها أن يستمر العجز في الموازنة حتى عام 2026؛ حيث يتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 1.259 مليار ريال في مقابل نفقات 1.368 مليار ريال بعجز قرابة 109 مليارات ريال (29 مليار دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة تجيز إقامة مشاريع لاستخراج النفط في خليج المكسيك
الولايات المتحدة تجيز إقامة مشاريع لاستخراج النفط في خليج المكسيك
مساعٍ أوكرانية لجذب الصناعات الدفاعية لإنتاج أسلحة على أراضيها
مساعٍ أوكرانية لجذب الصناعات الدفاعية لإنتاج أسلحة على أراضيها
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة
الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء ...
إصابة 9 بانفجار خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا
إصابة 9 بانفجار خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية......
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
«الدولية للطاقة»: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب نقصا كبيرا في الإمدادات
«الدولية للطاقة»: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب نقصا......
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»...
المزيد
«الخطوط الجوية اليمنية» تعلق رحلاتها من صنعاء بسبب خلاف مع الحوثيين
«الخطوط الجوية اليمنية» تعلق رحلاتها من صنعاء بسبب خلاف مع ......
السعودية تعدِّل توقعات موازنتها باتجاه سالب وتتوقع عجزًا حتى عام 2026
السعودية تعدِّل توقعات موازنتها باتجاه سالب وتتوقع عجزًا حتى......
الثلاثاء.. باريس تحكم بصلاحية الدعوى ضد «لافارج» لاتهامها بـ«التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية» بسورية
الثلاثاء.. باريس تحكم بصلاحية الدعوى ضد «لافارج» لاتهامها ......
إصابة 9 بانفجار خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا
إصابة 9 بانفجار خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا...
الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة
الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من ......
المزيد