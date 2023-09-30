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مساعٍ أوكرانية لجذب الصناعات الدفاعية لإنتاج أسلحة على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 03:38 مساء
مساعٍ أوكرانية لجذب الصناعات الدفاعية لإنتاج أسلحة على أراضيها
مجموعة دبابات أوروربية. (الإنترنت)
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افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، في محاولة لاستقطاب مزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلًا لمواجهة الغزو الروسي.

ومنذ بدء موسكو هجومها العسكري في فبراير 2022، تعوّل أوكرانيا على المساعدات العسكرية الغربية، وتسعى بشكل متزايد إلى تعزيز إنتاج الأسلحة محليًا خشية تراجع الدعم الغربي لها مع مرور الوقت، بحسب «فرانس برس».

وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى الجمعة «مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة السلام المستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقًا. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم».

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وأعرب عن رغبة بلاده في أن تنتج محليًا «المعدات اللازمة لدفاعنا... والأنظمة الدفاعية المتقدمة التي يستخدمها جنودنا لتمنح أوكرانيا أفضل النتائج في الميدان»، وذلك أمام المنتدى الذي يحضره مسؤولون من أكثر من 30 دولة و250 شركة للتصنيع العسكري.

 افتتاح منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية
والجمعة، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في افتتاح منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية إلى اهتمام بلدان أفريقية ليس فقط بشراء أسلحة من أوكرانيا؛ بل بتصنيعها أيضًا.

وقال كوليبا خلال ندوة حوارية مغلقة نظّمت، الجمعة، إن «أفريقيا كانت واحدة من أكبر الأسواق للمنتجات العسكرية الأوكرانية قبل اندلاع الحرب الواسعة النطاق». وأشار إلى إبداء بلدان أفريقية اهتمامًا بإنتاج أسلحة أوكرانية على أراضيها، على الرغم من أنه يتعذّر حاليًا على كييف بيع أي أسلحة إلى القارة السمراء.

وقال كوليبا إن هذا الأمر مردّه إلى «إدراك الشريك الأفريقي أن الأسلحة الأوكرانية ستكون نوعيتها ممتازة وإلى فهمه شراكتنا». ويأتي المنتدى في وقت تطالب أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الغربية لدعم هجوم مضاد بدأته مطلع يونيو لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها وما زالت نتائجه دون ما كانت تأمل كييف ودول غربية في تحقيقه.

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