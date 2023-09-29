التضخم في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوياته في عامين

القاهرة - بوابة الوسط

سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في سبتمبر، تراجعا إلى أدنى مستوياته خلال عامين على ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4,3%، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر 2021، وفق «فرانس برس».

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4,5% في سبتمبر.

- تراجع مفاجئ ملحوظ للتضخم في ألمانيا

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10,6% في أكتوبر 2022، على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا.

ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ورفع البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

مزيد من التراجع في أسعار الطاقة

وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5,3% في أغسطس إلى 4,5% في سبتمبر.

والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيدا من التراجع، وانخفضت بنسبة 4,7% في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3,3% في الشهر السابق. وتباطأ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات ووصل إلى 8,8% في سبتمبر مقارنة بـ9,7% في أغسطس بحسب يوروستات.

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0,3% وفقا لأرقام يوروستات.

وأظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6,4% في أغسطس إلى 4,3% في سبتمبر.