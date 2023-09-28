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تراجع مفاجئ ملحوظ للتضخم في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 07:42 مساء
تراجع مفاجئ ملحوظ للتضخم في ألمانيا
رجل يمشي قرب لافتة مكتوب عليها بالإنجليزية «اجعلوا التضخم منخفضًا من جديد» قرب مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت في 25 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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تراجع التضخم في ألمانيا إلى 4,5% على أساس سنوي في سبتمبر، ليبلغ أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وبعد رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، وفقًا لأرقام نُشرت الخميس.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1,6 نقطة مئوية مقارنة بأغسطس، حسبما أفاد بيان صادر عن معهد الإحصاء «ديستاتيس».

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع الحاد في أسعار الطاقة، وانتهاء الأثر المرتبط بانخفاض أسعار النقل الذي جرى تنفيذه العام الماضي. ويعد هذا التراجع أكبر ممّا كان يتوقّع الخبراء الذين ذكرتهم منصة «فاكتسيت» للتحليل المالي الذين توقعوا أن يصل التضخّم إلى 4,7%، بحسب وكالة «فرانس برس».

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محللة: الانخفاض المفاجئ في التضخم إشارة لنجاح المركزي الأوروبي
وقالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف «KfW» الألماني العام فرتزي كولر-غيب، إن «الانخفاض المفاجئ في التضخم يشكّل إشارة مهمة لنجاح البنك المركزي الأوروبي في مكافحة ارتفاع الأسعار».

وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 4,3% على أساس سنوي، فيما يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%.

في 15 سبتمبر، أكد نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس أن معدلات الفائدة باتت حاليًا عند مستويات «قد تكون كافية» لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى النسبة المستهدفة، بعدما رفعها المصرف للمرة العاشرة على التوالي.

وشدّدت رئيسة المصرف كريستين لاغارد على أن المعدلات بلغت مستويات بإمكانها، إذا ثبتت «لمدة طويلة بما يكفي»، أن «تساهم بشكل ملموس» في السيطرة على التضخم.

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