بوتين يمارس ضغوطا لاحتواء أسعار الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته، الأربعاء، على العمل مع شركات النفط على احتواء ارتفاع أسعار الوقود الذي تعانيه مناطق عدة، مع استمرار التضخم في إضعاف القوة الشرائية للروس.

وبعد أكثر من عام ونصف العام من العقوبات الدولية، ما زال الاقتصاد الروسي يواجه مشكلات عدة، بين ضعف الروبل ونقص العمالة وهجرة الأدمغة والانخفاض الكبير في الدخل المرتبط ببيع المحروقات وزيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي بثه التليفزيون: «لقد جرى اتخاذ إجراءات. لكن الأسعار في ارتفاع»، قبل أن يضيف: «المستهلك لا يهمه ما يحدث في قطاعات الاقتصاد الأخرى. إنه بحاجة إلى نتائج»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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بوتين: الشركات تريد تضخيم أرباحها من خلال التصدير

وبحضور نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك عبر الفيديو، وجه بوتين أصابع الاتهام مباشرة إلى مجموعات النفط الوطنية الكبرى بقوله: «الأسعار ترتفع، والشركات تريد تضخيم أرباحها من خلال التصدير. كل شيء واضح».

وتوجه إلى أعضاء حكومته بالحديث: «أطلب منكم الاستجابة بسرعة أكبر لما يجري من أحداث». في 21 سبتمبر، وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، فرضت الحكومة قيودا موقتة على صادرات البنزين والديزل، على خلفية النقص في بعض المناطق، بعد ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بسبب ضعف الروبل، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وأعمال الإصلاح في مصافي النفط التي تحد من الإمدادات.

وحاول ألكسندر نوفاك من جهته الدفاع عن سياسته، إذ قال: «وضع الأسعار في السوق المحلية يستقر»، مخالفا بذلك ما قاله بوتين، ومعلنا إجراءات جديدة قريبا.

وكنتيجة مباشرة للصعوبات التي سُجلت في الأسابيع الأخيرة، لم يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم بسبب نقص الوقود اللازم لآلاتهم، بحسب الصحافة الروسية.

وجراء زيادة أسعار الوقود، يخشى الروس فقدان قوتهم الشرائية التي تضررت جراء العقوبات. من جهته، توقع البنك المركزي الروسي تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.