«اليأس» يدفع سائقي شاحنات للإضراب عن الطعام في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفّذ عشرات من سائقي الشاحنات الذين ينقلون المنتجات في أنحاء أوروبا إضرابًا عن الطعام في إطار إضرابهم عن العمل المتواصل منذ أسابيع، واصفين الخطوة بأنها «أملهم الأخير» للفت الأنظار إلى استغلال يقولون إنهم يعانون منه.

اعتُبر الإضراب المرحلة الأخيرة ضمن تحرُّك وصفه مسؤولون نقابيون بأنه «غير مسبوق» ونظم في إطاره 80 سائقًا اعتصامًا باستخدام مركباتهم في محطة للخدمات على أحد الطرقات السريعة، وفق «فرانس برس».

ومع اعتقادهم بأن أرباب العمل البولنديين لن يستجيبوا لمطالبهم في ظل الإضراب المستمر منذ 10 أسابيع، توقف عدد منهم عن تناول الطعام الأسبوع الماضي. وبدأ سائقو الشاحنات، ومعظمهم من أوزبكستان وجورجيا وبينهم أشخاص من طاجيكستان وأوكرانيا وتركيا، تناول الطعام مجددًا نهاية الأسبوع لكن الإضراب عن العمل ما زال قائمًا.

80 يورو يوميًا

يؤكد السائقون أنهم لا يحصلون على رواتهم بشكل دوري والبالغ معدلها نحو 80 يورو يوميًا، فضلا عن أنهم اضطروا لدفع مبالغ كبيرة للحصول على الوظيفة في الأساس. كما أنهم يعملون في ظل ظروف يعتبرونها غير إنسانية، تشمل العمل لساعات طويلة.

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وقال سائق شاحنة جورجي يدعى رومان غوجابيدزه كان مستلقيًا في الجزء الخلفي لشاحنته لـ«فرانس برس» في محطة خدمات في غرافنهاوزن على أطراف فرانكفورت «كل ما أريده هو أن يدفعوا لي المال الذي جنيته». وكان غوجابيدزه من بين الأشخاص الذين انضموا إلى الإضراب عن الطعام وأكد أن الخطوة مثّلت «أملنا الأخير ... لم يكن هناك ما يمكن القيام به أكثر من ذلك».

بدوره، أكد سائق يدعى فايز الله نيماتوف أنه يحتاج للحصول على الأموال التي يدين له بها أرباب عمله ليكون بإمكانه إرسالها إلى بلده أوزبكستان لإعالة زوجته وأطفاله ووالدته المسنة. وقال «لا أحد غيري يجني المال» في العائلة.

على مستوى أوروبا

يعمل السائقون لدى عدة شركات نقل بولندية تابعة لمجموعة «مازور». لكن المجموعة شددت في بيان على أن جميع الأجور دُفعت «في وقتها» وخضعت لعملية تدقيق أخيرًا لم تكشف عن أي عدم انتظام في الدفعات.

كما سعت الشركة للنأي عن نفسها من مسألة الرسوم التي جرى دفعها للحصول على تأشيرات أو توصيات عمل، مشددة على أن السائقين اضطروا لدفعها لشركات «وسيطة» استعانوا بخدماتها ليجري توظيفهم.

ورفضت أيضا الاتهام بأنها أجبرت السائقين على العمل لساعات طويلة، مؤكدة بأنه «لا يمكنها تحديد ساعات العمل اليومية للسائقين أو الحد المرتبط بأيام الإجازات»، مشيرة إلى أن القرار في ذلك يعود إلى السائقين أنفسهم.

تنفيذ إضراب في ألمانيا

ينقل السائقون مجموعة من البضائع لشركات أوروبية كبرى في بلدان بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا. وبينما يحصلون على مخصصات صغيرة بشكل دوري لشراء الطعام، يقول السائقون إن بضعة أشهر قد تمر من دون تلقيهم رواتبهم، وعندما يحصلون عليها، تكون عادة أقل مما يجب. ويطالبون بأجور غير مدفوعة يصل قدرها إلى 500 ألف يورو (530 ألف دولار).

واختاروا تنفيذ إضرابهم في ألمانيا بدلا من بولندا إذ يشعرون بأن القيام بالتحرّك هناك أكثر أمانا، بحسب إدوين أتيما، رئيس «مؤسسة الحرص الواجب في النقل على الطرقات» Road Transport Due Diligence Foundation التي تراقب انتهاكات قواعد العمل في أوروبا وتتعامل معها. كما نفّذوا إضرابا ناجحا عن العمل في المكان ذاته في وقت سابق هذا العام، وإن كان لمدة أقصر.