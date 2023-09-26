الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

القاهرة - بوابة الوسط

رأت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير جديد اليوم الثلاثاء أن الازدهار السريع للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية في السنتين الأخيرتي يسمح بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية.

وقالت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن «قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون لكن لا يزال أمامنا عمل كثير والوقت يداهم»، داعية الدول إلى تسريع جهودها وتعزيز سياساتها العامة لاحتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية، حسب وكالة «فرانس برس».