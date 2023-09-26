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الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 07:23 صباحا
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
سوداني ينظر إلى أشخاص يقطفون البلح في البركل شمال السودان، 15 سبتمبر 2023. (ا ف ب)
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مع استمرار الصراع في السودان، تحيط التهديدات بجميع مجالات الاقتصاد في البلاد، خصوصا التي تتأثر بالحالة الأمنية مثل أنشطة الزراعة، وهو ما يبزر حاليا في ظل موسم حصاد البلح.

وفي بلدة كريمة الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمال الخرطوم، تنتشر آلاف أشجار النخيل المزروعة على مسافة متساوية، في الأراضي التي تنتشر فيها خزانات مياه، لكن في مناطق أخرى، مثل القضارف جنوبا، ظلت الأراضي بورا هذا العام، حسب وكالة «فرانس برس».

وبدأ موسم حصاد البلح في جميع أنحاء شمال السودان مطلع سبتمبر، وتمكن المزارع الفاتح البدوي من حصاد البلح في كريمة، إلا أنه غير واثق من قدرته على تسويقه إذ أن المشترين «حذرون» على حد تعبيره.

إلى جواره يقفز رجل حافي القدمين مزودا بحبل فقط، على ساق نخلة ويتسلقها لقطع عناقيد البلح، وعلى الأرض في ظل أغصان النخيل، يجلس رجال وصبية فوق ملاءات كبيرة بيضاء ويضربون العناقيد لجني البلح.

من الطب إلى حصاد البلح
من بين هؤلاء حذيفة يوسف وهو اختصاصي أشعة في السادسة والعشرين كان يعمل في الخرطوم قبل أن يغادرها هربا من الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من ابريل، وينضم الى أسرته في الشمال حيث يعمل بحصاد البلح لكسب القليل من المال.

يروي يوسف لوكالة «فرانس برس»، «كان من المفترض أن أسافر الى الهند للحصول على درجة الماستر لكن مع الحرب، اضطررت الى تغيير خططي».

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وغرق السودان في الفوضى منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الفريق بقيادة محمد حمدان «دقلو»، وأوقعت المعارك أكثر من 7500 قتيل، وفق إحصاء لمنظمة أكلد غير الحكومية فيما تؤكد الأمم المتحدة نزوح ولجوء أكثر من خمسة ملايين سوداني.

وتسببت الحرب كذلك في ما يسميه الخبراء بـ«تفكيك الصناعة» في البلاد وأثرت سلبا على القطاع الزراعي الذي يسهم بـ40% من أجمالي الناتج المحلي ويوفر 80% من الوظائف في السودان، بحسب الأمم المتحدة.

البلح حيوي لاقتصاد السودان
يشكل البلح غذاء يوميا في السودان، كما في الكثير من الدول العربية، وهو حيوي بالنسبة للاقتصاد. ويحتل السودان المرتبة السابعة على قائمة منتجي البلح في العالم إذ يوفر 460 ألف طن منه كل عام، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو».

وفي جميع أنحاء البلاد، يعجز المزارعون عن الحصول على تمويل والتجار عن تصريف بضاعتهم في الأسواق كما أن شركات الصناعات الزراعية الكبرى توقفت عن العمل.

ففي مايو، أعلنت مجموعة حجار للصناعات الزراعية، وهي أكبر مصدر للوظائف في السودان، تعليق أنشطتها واستثماراتها في البلاد، بينما يواجه الذين يواصلون العمل تحديات هائلة.

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