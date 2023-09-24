  • Alwasat News
Atwasat

السفير الإيطالي بالقاهرة: إسقاط 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 09:19 مساء
السفير الإيطالي بالقاهرة: إسقاط 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر
سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني. (الإنترنت)
alwasat radio

قال سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني، اليوم الأحد، إن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يمحو 100 مليون دولار من الديون الإيطالية بمصر، حيث جرى تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوچية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.

وقال كواروني خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، إن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوچيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موجهًا الشكر إلى برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حاليًا في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية.

-  «موديز» ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين
اقتصاديون: لا حلول حقيقية لأزمة الزيادة الضخمة في الدين العالمي

ووجه سفير إيطاليا بالقاهرة الشكر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وأشار إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاطًا قريبة بالنسبة للمزارعين.

التعاون مع الشركات المصرية في مجال الأمن الغذائي
كما أوضح كواروني أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، وأن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بي إم دبليو» تحصل على موافقة سكان قرية ألمانية لبناء مصنع للبطاريات
«بي إم دبليو» تحصل على موافقة سكان قرية ألمانية لبناء مصنع ...
«أمازون» تعزز سباق الذكاء الصناعي باستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار
«أمازون» تعزز سباق الذكاء الصناعي باستثمارات بقيمة 4 مليارات ...
انخفاض حاد في سهم إيفرغراند الصينية بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
انخفاض حاد في سهم إيفرغراند الصينية بعد وقف تنفيذ خطة إعادة ...
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية......
المزيد
«اليأس» يدفع سائقي شاحنات للإضراب عن الطعام في ألمانيا
«اليأس» يدفع سائقي شاحنات للإضراب عن الطعام في ألمانيا...
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان...
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن ......
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح...
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل ......
المزيد