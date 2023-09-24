السفير الإيطالي بالقاهرة: إسقاط 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني، اليوم الأحد، إن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يمحو 100 مليون دولار من الديون الإيطالية بمصر، حيث جرى تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوچية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.

وقال كواروني خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية، إن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوچيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موجهًا الشكر إلى برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حاليًا في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية.

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ووجه سفير إيطاليا بالقاهرة الشكر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وأشار إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاطًا قريبة بالنسبة للمزارعين.