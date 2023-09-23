مسؤول: الاتحاد الأوروبي لا ينوي فك الارتباط مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، السبت، إن الاتحاد ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه.

وأضاف دومبروفسكيس، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي لقمة باند في شنغهاي، إن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي لكنها «غير متوازنة للغاية»، مشيراً إلى عجز تجاري بلغ حوالي 400 مليار يورو، بحسب وكالة «رويترز».

ودومبروفسكيس في زيارة للصين لمدة 4 أيام سعياً لإقامة علاقات اقتصادية أكثر توازناً مع الاتحاد الأوروبي.

«تعديل» نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين

وفي مايو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة «تعديل» نهجه تجاه الصين من أجل تقليص تبعيته الاقتصادية ودفع بكين إلى اتّباع سياسة أكثر تشددًا إزاء موسكو في ملف أوكرانيا.

- الاتحاد الأوروبي يريد «تعديل» موقفه تجاه الصين

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي قدمها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل خلال اجتماع غير رسمي في ستوكهولم اليوم الجمعة.