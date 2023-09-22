واشنطن وبكين تشكلان مجموعتي عمل اقتصاديتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة والصين، الجمعة، تشكيل مجموعتي عمل جديدتين معنيتين بالسياسة الاقتصادية والمالية، في تطور يندرج في إطار جهود تبذل لإرساء استقرار في العلاقات المشحونة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

واتفق على تشكيل المجموعتين في محادثات أجريت في يوليو بين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفنغ في بكين، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الخزانة الأميركية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني «سي سي تي في» بإنشاء مجموعة عمل اقتصادية وأخرى مالية، وكشف أن المجموعتين ستجريان اجتماعات منتظمة وطارئة «لتعزيز التواصل وتبادل الآراء في القضايا ذات الصلة».