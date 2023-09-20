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أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لقرار أميركي جديد بشأن الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 07:28 صباحا
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لقرار أميركي جديد بشأن الفائدة
غروب الشمس خلف رافعة ضخ النفط في تكساس الأميركية، 4 نوفمبر 2019. (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط أكثر عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، اليوم الأربعاء، قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن سعر الفائدة، في ظل عدم يقين المستثمرين متى ستبلغ أسعار الفائدة ذروتها، ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي العالمي إلى 93.33 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 0.8%، أو 75 سنتا، إلى 90.45 دولارا للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ترقب للقرار الأميركي بشأن أسعار الفائدة
وقال كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات «أواندا» إدوارد مويا إن أسعار النفط بعد ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، «أخذت راحة طفيفة»، حيث ينتظر كل متداول «قرارا محوريا من بنك الاحتياطي الفدرالي قد يغير الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوطا طفيفا أو حادا».

وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.

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