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أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 07:30 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019، (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل ضعف إنتاج الخام في الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف بشأن عجز في الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا، أو 1.1%، إلى 92.47 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58 سنتا، أو 0.61%، إلى 95.01 دولارا للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وسجلت الأسعار مكاسب لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وهي الآن بالقرب من أعلى مستوياتها في 10 أشهر لكلا المعيارين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الإثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي يتجه نحو الانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو العام 2023.

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