إردوغان يحثّ إيلون ماسك على إنشاء مصنع لشركة «تيسلا» في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

حثّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك على افتتاح مصنع لشركة «تيسلا» للمركبات الكهربائية في تركيا، حسبما أفادت الرئاسة التركية الإثنين.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، الإثنين، غداة لقاء في نيويورك بين الرئيس التركي ورائد الأعمال الأميركي، «دعا الرئيس إردوغان تيسلا إلى أن تفتتح في تركيا مصنعها السابع».

ولفتت أنقرة إلى أن العديد من الشركات الكبيرة المصنّعة للسيارات تمتلك مصانع تجميع في تركيا، بينها «تويوتا» و«فورد» و«فيات» و«رونو»، ويوفّر مقاولون أتراك قطعًا لشركة «تيسلا». وبدأت شركة «توغ» التركية بإنتاج سيارات دفع رباعي كهربائية منذ الربيع.

بناء مصنع لـ«تيسلا» في شمال المكسيك

وأكّد ماسك في مارس خطة لبناء مصنع لـ«تيسلا» في شمال المكسيك قرب مونتيري، زيادة على مصنعَي الشركة في الولايات المتحدة و«مصانعها الضخمة» في ألمانيا والصين. ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضًا إقناع ماسك بافتتاح مصنع لـ«تيسلا» في فرنسا.

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نهاية يوليو، كشفت الشركة الأميركية عن ارتفاع في نتائجها، مسجّلة تسليم 466140 مركبة في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ254695 في العام السابق وذلك تحت تأثير تخفيضات الأسعار المطبّقة منذ عدة أشهر.