أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بنقص المعروض وتعافي الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الإثنين، مدعومة بتوقعات بتفاقم عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج وبفعل التفاؤل بتعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 39 سنتا، 0.4%، إلى 94.32 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 91.30 دولار للبرميل، مرتفعة 53 سنتا، أو 0.6%، حسب وكالة «فرانس برس».

بيانات إيجابية من الصين

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تنغ إن «سياسة التحفيز الصينية والبيانات الاقتصادية الأميركية المرنة وتخفيضات الإنتاج المستمرة من قبل «أوبك بلس» هي العوامل التي تدعم صعود أسعار النفط»، في إشارة إلى خفض البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي نسبة الاحتياطي لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد.

وسيراقب المتداولون القرارات والتعليقات الصادرة عن البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، هذا الأسبوع بشأن سياسات أسعار الفائدة، والبيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين.