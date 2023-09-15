السويد لا تزال متمسكة بعملتها بعد 20 عاما على رفض اعتماد اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

بعد عشرين عاما على رفضها اعتماد اليورو، لا تزال السويد متمسكة بشدة بعملتها الكرونة لكن العملة الأوروبية حصلت مؤخرا على دعم بسبب ضعف الاقتصاد السويدي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي نشر الخميس.

ورفضت السويد في 14 سبتمبر 2003، اقتراح اعتماد اليورو بغالبية 56% من الأصوات مقابل 42% من المؤيدين رغم الدعم من قسم كبير من أعضاء الحكومة التي كان يرئسها آنذاك اشتراكي-ديموقراطي وأرباب العمل ووسائل الإعلام، بحسب وكالة فرانس برس.

بعد عشرين عاما، لا يزال معارضو اليورو هم الأكثر عددا نسبيا حيث أبدى 47% معارضتهم و30% تأييدهم، فيما لم يعط 13% أي رأي بحسب استطلاع أجراه معهد إيبسوس لصالح صحيفة داغينز نيهيتر. لكن المعارضة تفككت في الأشهر الماضية بسبب انخفاض قيمة الكرونة.

أدنى مستوى للكورنة أمام اليورو

وقال المحلل لدى ايبسوس نيكلاس كاليبرينغ للوكالة الفرنسية، إن «التضخم (أسعار المواد الغذائية والكهرباء وأسعار الوقود) الذي تسارع العام الماضي، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدي»، مضيفا أن «انخفاض قيمة الكرونة السويدية وكون جزء من التضخم مصدره الخارج، ساهما في تغيير رأي الناخبين السويديين بشأن اليورو».

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ووصلت الكرونة الى أدنى مستوى لها امام اليورو في نهاية أغسطس.

وأجري استطلاع ايبسوس لصالح الصحيفة السويدية على عينة من 1291 شخصا لهم حق التصويت بين 15 و27 أغسطس.