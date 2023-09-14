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فون دير لاين تعلن فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 10:11 صباحا
فون دير لاين تعلن فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ستراسبورغ، 13 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في خطوة رحبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندد بمنافسة غير عادلة.

وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، التي يجرى إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات عامة ضخمة». وأضافت المسؤولة الألمانية: «أوروبا منفتحة على المنافسة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويمثل هذا الإعلان لفتة تجاه فرنسا التي كانت تضغط في الأشهر الأخيرة من أجل اتخاذ تدابير أوروبية في هذا الاتجاه.

فون دير لاين تدعو إلى «حوار» مع الصين
وبدأت الصين قبل فترة طويلة استخدام المحركات الكهربائية في السيارات. وقد تفوقت على أوروبا في هذا المجال، خصوصا في التكنولوجيا المتعلقة بالبطاريات. وتعتمد شركاتها المصنّعة على السوق المحلية الضخمة، وهي الأولى في العالم، لغزو أوروبا بفضل اقتصادات الحجم الكبيرة والقوية التي تستفيد منها.

بينما قالت رئيسة رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، سيغريد دي فريز، إن الواردات الرخيصة من الصين «تؤثر على الحصص السوقية للمصنعين الأوروبيين في الداخل، مع زيادة هائلة في واردات السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة».

لكن في الوقت نفسه، دعت فون دير لاين إلى «حوار» مع بكين، إذ قالت: «يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد الممارسات غير العادلة. لكن من الضروري أن نبقي خطوط اتصالنا مفتوحة، ونواصل حوارنا مع الصين، لأن هناك موضوعات يمكننا ويجب علينا التعاون بشأنها».

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