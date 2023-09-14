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أسعار النفط تترفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 07:35 صباحا
أسعار النفط تترفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
مصفاة نفط شرق العاصمة اليابانية طوكيو، 12 نوفمبر 2021. (رويترز)
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انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس مع توقعات في الأسواق بشأن استمرار انخفاض الإمدادات من كبار المنتجين حتى نهاية العام 2023، وبقاء الطلب على الخام قويا إلى العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 36 سنتا، 0.4%، إلى 92.24 دولار للبرميل، وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، 0.4%، إلى 88.87 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقالت كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا» بريانكا ساشديفا، إن المخاوف من نقص الإمدادات تدعم أسعار النفط حيث «يلتزم المنتجون بشدة» بتقييد الإنتاج.

تأثير تمديد خفض الإنتاج في السعودية وروسيا
وأمس الأربعاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام 2023 سيعني «عجزا كبيرا في السوق خلال الربع الرابع من العام الجاري».

وقالت الوكالة إنه في حال عدم استمرار التخفيضات مع بداية العام المقبل، سيتحول الميزان في أسواق الطاقة من العجز إلى الفائض، لكن ستبقى المخزونات بشكل عام عند مستويات منخفضة «بشكل غير مريح».

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