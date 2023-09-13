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أسعار النفط ترتفع بعد مخاوف بشأن الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 07:49 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد مخاوف بشأن الإمدادات
حقل نفطي في باكستان، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، معززة مكانتها قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته خلال التعاملات في اليوم السابق، في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، وازنت السوق مخاوف الإمدادات بشأن إنتاج ليبيا وتخفيضات أوبك+ مع الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 17 سنتا، بما يعادل 0.2% إلى 92.23 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أي 0.2% أيضا، إلى 89.05 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

شح الإمدادات
وترجع تلك الزيادة إلى شح الإمدادات، بعدما قررت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي مواصلة تخفيضات طوعية للإمدادات بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج النفط الروسي بنسبة 1.5% ليصل إلى 10.54 مليون برميل يوميا هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة «إزفستيا» الروسية يوم الأربعاء نقلا عن مقابلة مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف.

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