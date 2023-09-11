مودي يشيد بالشراكة «الاستراتيجية» مع السعودية في إطار مشروع ممرّ ضخم

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت الهند، الإثنين، بشراكتها «الاستراتيجية» مع المملكة العربية السعودية، بعد أيام من الكشف عن مشروع ممرّ ضخم يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط سكك حديدية ونقل بحري تمر بالشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي «معًا، حققنا بداية تاريخية لإنشاء ممرّ اقتصادي»، بحسب «فرانس برس».

السبت، شارك الزعيمان مع قادة آخرين من دول مجموعة العشرين في الكشف عن خطط طموحة لإنشاء ممرّ ضخم يساهم في تعزيز العلاقات التجارية، وستكون له انعكاسات جيوسياسية واسعة النطاق.

التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي بين آسيا وغرب آسيا وأوروبا

وأضاف مودي في محادثات مع بن سلمان عقب اختتام قمة مجموعة العشرين «لن يربط هذا الممرّ البلدَين فحسب، بل سيساهم في التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي بين آسيا وغرب آسيا وأوروبا».

أطلقت الهند والسعودية، بالشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات وغيرها من الدول، مبادرة لربط سكك حديد وموانئ وشبكات كهرباء وخطوط أنابيب لنقل الهيدروجين. مع أنها تركّز بشكل كبير على التجارة، قد يكون للمبادرة آثار واسعة تطال العلاقات بين الخصمين القديمين إسرائيل والسعودية.

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واعتبر بايدن، السبت، أن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين «تاريخي». من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين أنّ المشروع «أكبر بكثير من مجرّد سكك حديد أو كابلات»، مشيرة إلى «جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات».

الهند أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم

وتعد الهند، وهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان كما السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، أن هذه المبادرة تمثّل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، مع وصول التجارة الثنائية إلى 42.8 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية.

وتابع مودي، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلامية هندية رسمية، «باعتبارنا اقتصادَين من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، إنّ تعاوننا المتبادل مهمّ للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها». وقال أيضًا «تعتبر الهند السعودية واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين».

وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي إلى أن مودي وبن سلمان ناقشا قضايا تشمل أمن الطاقة والتجارة والاستثمارات والدفاع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.