أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف بشأن الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود، على الرغم من أن خام «برنت» بقي فوق 90 ​​دولارا للبرميل، مدعوما بتقلص الإمدادات نتيجة خفض السعودية وروسيا الإنتاج.

وانخفض خام «برنت» 49 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 90.16 دولار للبرميل. في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.77 دولار للبرميل، بانخفاض 74 سنتا، أو 0.9%، حسب وكالة «رويترز».

مخاوف بشان أداء الاقتصاد الصيني

قال محللو «إيه إن زد» في مذكرة: «المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع».

وأضافوا أن هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أبقى شهية المستثمرين منخفضة، في إشارة إلى العملة الأميركية التي ارتفعت ثمانية أسابيع متتالية.