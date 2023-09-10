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ميلوني تواجه تحدي ضبط الإنفاق في ميزانية إيطاليا للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 05:17 مساء
ميلوني تواجه تحدي ضبط الإنفاق في ميزانية إيطاليا للعام 2024
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (أرشيفية: الإنترنت)
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تحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضبط الإنفاق في ميزانية العام 2024 بسبب معاناتها من محدودية الموارد، لإظهار قدرة روما على تأمين التوازن في حساباتها المالية، حتى إن عنى ذلك إرجاء الوفاء بوعودها الانتخابية.

وأقرت الحكومة بأن هامش المناورة في هذا المجال ضيق للغاية بعد أن سجلت العائدات الضريبية انخفاضًا في ظل اقتصاد متباطئ، ما يرجح أن يجري توقع زيادة إضافية في العجز المالي، بحسب «فرانس برس».

وبينما تعد الحكومة الموازنة لإرسالها إلى بروكسل منتصف أكتوبر، قالت ميلوني مرارا «يجب الحد من الهدر وإنفاق الموارد القليلة المتوفرة لدينا بأفضل طريقة ممكنة». وتولت ميلوني زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» منصبها على رأس ائتلاف يميني متطرف في أكتوبر ووعدت بخفض الضرائب ومساعدة الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم.

الحكومة تلغي «دخل المواطنة» 
ولتعزيز إيرادات الخزينة العامة، ألغت الحكومة «دخل المواطنة» وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بمعونة اجتماعية محدودة النطاق، وفرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح المصارف وفتحت الباب أمام عمليات خصخصة جديدة.

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لكن الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني وما تواجهه ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا، من تباطؤ اقتصادي، إضافة الى تأخر الاتحاد الأوروبي في تسليم الأموال المخصصة لإنعاش اقتصادات الدول الأعضاء بعد جائحة كوفيد-19، كل ذلك أثر بشكل كبير على الخزينة العامة الإيطالية.

وأرجأت الحكومة بالفعل إلى أجل غير مسمى وعدها الانتخابي باعتماد «ضريبة ثابتة» بنسبة 15% على الموظفين، رغم استفادة رجال الأعمال منها حاليا. كما تغاضت عن وعود أخرى منها التخلي عن قانون العام 2011 الذي يحدد سن التقاعد عند 67 عامًا. 

التوقف عن العمل عند عمر 62 عامًا
وفي هذا الصدد يسمح نظام موقت للإيطاليين بالتوقف عن العمل عند عمر 62 عامًا حال مساهمتهم لمدة 41 عامًا في معاشاتهم التقاعدية. ومع ذلك، فإن الحكومة حريصة على تجديد التخفيض الضريبي لذوي الدخل المنخفض بتكلفة تبلغ حوالي 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار) - وهي أولوية بالنسبة إلى ميلوني. 

وعلى الرغم من خلافاتهما فإن ميلوني وشريكها الرئيسي في الائتلاف، حزب الرابطة اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني، يعملان معًا حتى الآن ويصران على عدم الوقوع فريسة لعدم الاستقرار السياسي الذي أسفر عما يقرب من 70 حكومة للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس مركز أبحاث البيت الأوروبي-أمبروسيتي فاليريو دي مولي «تبدو حكومة ميلوني مستقرة للغاية حتى الآن. وفي غياب معارضة موحدة، يمكن للحكومة أن تستمر حتى نهاية مدتها التشريعية» العام 2027.

 نسبة الدين 144% من إجمالي الناتج المحلي
وتواجه حكومة ميلوني ضغوطًا مالية مماثلة لما شهدته الحكومات السابقة، وخصوصًا في ظل تحمل عبء أعلى مستوى للدين في منطقة اليورو - باستثناء اليونان - حيث سجلت نسبة الدين 144% من إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف ميلوني إلى خفض عجز الموازنة الى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2023، مقارنة بـ8% العام الماضي، وهو ما لا يبدو سهل المنال. كما يزيد ذلك من صعوبة تحقيق العجز المستهدف العام المقبل (3.7% من إجمالي الناتج المحلي).

ويُثقل كاهل حكومة ميلوني أيضا الحافز الضريبي الذي تعهدت بمنحه لتعزيز التدابير الرامية إلى جعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وقالت ميلوني هذا الأسبوع إنه جرى تقديم هذا الحافز العام 2020 من قبل  حكومة جوسيبي كونتي كوسيلة لدعم الاقتصاد بعد جائحة كوفيد، لكن تكاليفه تجاوزت 100 مليار يورو.

 تمديد تعليق قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي
وكانت روما تأمل في تمديد تعليق قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي بعد الجائحة إلى العام المقبل، لكن مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية القارية باولو جينتيلوني استبعد ذلك.

وفي المقابل تأمل بروكسل في التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي والذي يحد من عجز ميزانيات الدول إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وخفض مستويات الديون إلى 60%. وفي هذا الشأن حذرت ميلوني هذا الأسبوع من أن «العودة إلى القواعد القديمة ستكون دراماتيكية».

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