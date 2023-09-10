بيد السعودية وأوبك وروسيا.. أسعار النفط تنهي الأسبوع فوق 90 دولارًا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت أسعار النفط صعودها طوال الأسبوع الماضي بيد السعودية وروسيا ومنظمة «أوبك» لا بيد الآمال الأميركية، إذ نجح تمديد خطة الخفض الطوعي لإنتاج النفط في تعزيز الأسعار حول العالم لينهي الخام الأسبوع الماضي فوق مستوى 90 دولارًا لنفط «برنت» ومستوى 87 دولارًا لخام «غرب تكساس الوسيط».

وصعد سعر خام «غرب تكساس» الذي يجري تداوله في نيويورك، وخام «برنت» المتداول بلندن في تداولات الجمعة بعد الهبوط الذي شهداه الخميس الماضي قرب 1% مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، حسب تقرير لموقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

%7.2 زيادة في سعر «غرب تكساس» خلال أسبوعين

فقد أنهى خام «غرب تكساس» التداول عند 87.23 دولار للبرميل، بارتفاع 36 سنتًا، أو 0.41%، في نهاية الجمعة. وبلغ المعيار الأميركي للنفط الخام أعلى مستوى في 10 أشهر عند 88.09 دولار الأربعاء. مع مكاسب صافية على مدى ثلاثة أيام مقابل يومين، وارتفع «غرب تكساس» بنسبة 2.2% على مدى الأسبوع، ليصل مع ارتفاع الأسبوع السابق إلى نسبة 7.2%.

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أما عقود نفط «برنت» فقد أغلقت التداول عند 90.44 دولار، مسجلةً ارتفاعًا قدره 52 سنتًا، أو 0.58%، في نهاية الجمعة، مستعيدًا مستوى 90 دولارًا الذي فقده للحظات لأول مرة يوم الخميس بعد أن اكتسبه يوم الثلاثاء. بالنسبة للأسبوع، ارتفع المعيار العالمي للنفط بنسبة 2.4%، مما يمتد إلى ارتفاع الأسبوع السابق بنسبة 4.8%.

الأسعار ستنحدر في أميركا قليلا في موسم الخريف (23 سبتمبر)

وجاء صعود برنت إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل مع أقل من ثلاثة أسابيع متبقية حتى الصيف، الموسم الذي يحب الأميركيون قيادة السيارات فيه أكثر. مع بداية موسم الخريف الذي يتسم بالاستهلاك الأقل للنفط في 23 سبتمبر، ستنحدر أسعار النفط عادة قليلاً، وفي بعض الأحيان بشكل كبير، في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

ولكن ذلك قد لا يحدث هذه المرة، ليس مع اهتمام السعودية بالوصول في النهاية إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر، والمفتاح في ذلك هو التخفيضات الإضافية بمقدار مليون برميل يوميًا، التي قامت بها السعودية منذ يوليو، بالإضافة إلى القيود الأخرى الموجودة على الإنتاج، التي توسعت بمساعدة موسكو التي ستخفض 300 ألف برميل يوميًا من إنتاج روسيا. وتأمل السعودية من خلال تمديد هذا حتى نهاية العام - وتوسيعه بمساعدة موسكو في خلق نوع مختلف من الظاهرة السوقية لتسعير النفط.

اتجاه الأسعار لا يزال إيجابيًا بدعم إجراءات السعودية وروسيا

ونقلت «انفستنغ» عن محلل منصة التداول عبر الإنترنت «OANDA» كريغ إيرلام، قوله إن «أسعار النفط قد استقرت قليلاً مع مرور الأسبوع، ولكن الاتجاه لا يزال إيجابيًا جدًا بالنسبة للنفط، مدعومًا مرة أخرى بقرار السعودية وروسيا بتمديد القيود على الإمدادات حتى نهاية العام».

وأضاف: «هناك المزيد من النفط (خارج السوق) في الوقت الذي تظل فيه الأمور ضيقة بشكل واضح، على الرغم من التوقعات بالنسبة للآفاق الاقتصادية العالمية التي تعتبر غير مؤكدة. قد تتراجع الطلبات على الوقود ولا يزال يعمل التجار على أساس انخفاض تدريجي وركود طفيف على الأكثر، والصين هي حالة أخرى غير معروفة مع النمو البطيء والمستقر، بمعاييرها، يبدو أنها هي الطريق القادمة».

الصين تعزز قدرتها على تخزين النفط الروسي الرخيص

أظهرت البيانات الخميس أن صادرات وواردات الصين العامة انخفضت في أغسطس، حيث عصف الطلب الخارجي الباهت وإنفاق المستهلك الضعيف بالشركات. ومع ذلك، حتى في أوقات النشاط الاقتصادي الباهت، تميل الصين إلى تعزيز قدرتها على التخزين، خاصةً مع توفر النفط الروسي الرخيص. فقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام خلال أغسطس بمقدار ما يقرب من 31%.

وفي هذا السياق، تظل هناك أسئلة حول ما إذا كانت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ستستمر في حملاتها الرئيسية لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم المستمر.

وفي تعليقات نقلتها وكالة «رويترز» قال جون إيفانز من وكالة السمسرة «PVM» إن «الرياض مدركة تمامًا للخط الرفيع الذي تسلكه بين شد السوق وإحباط أي تقدم تم تحقيقه حتى الآن من قبل المصارف المركزية في ترويض التضخم الذي يدفع الأسعار»، وهذا يشير إلى توازن دقيق يجب أن تحافظ عليه السعودية والسوق النفطية بشكل عام.