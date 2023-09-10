  • Alwasat News
Atwasat

بيد السعودية وأوبك وروسيا.. أسعار النفط تنهي الأسبوع فوق 90 دولارًا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 05:01 مساء
بيد السعودية وأوبك وروسيا.. أسعار النفط تنهي الأسبوع فوق 90 دولارًا للبرميل
عامل يسير على خط أنابيب النفط في حقل خورمالة النفطي على مشارف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

واصلت أسعار النفط صعودها طوال الأسبوع الماضي بيد السعودية وروسيا ومنظمة «أوبك» لا بيد الآمال الأميركية، إذ نجح تمديد خطة الخفض الطوعي لإنتاج النفط في تعزيز الأسعار حول العالم لينهي الخام الأسبوع الماضي فوق مستوى 90 دولارًا لنفط «برنت» ومستوى 87 دولارًا لخام «غرب تكساس الوسيط».  

وصعد سعر خام «غرب تكساس» الذي يجري تداوله في نيويورك، وخام «برنت» المتداول بلندن في تداولات  الجمعة بعد الهبوط الذي شهداه  الخميس الماضي قرب 1% مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، حسب تقرير لموقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

%7.2 زيادة في سعر «غرب تكساس» خلال أسبوعين
فقد أنهى خام «غرب تكساس» التداول عند 87.23 دولار للبرميل، بارتفاع 36 سنتًا، أو 0.41%، في نهاية الجمعة. وبلغ المعيار الأميركي للنفط الخام أعلى مستوى في 10 أشهر عند 88.09 دولار الأربعاء. مع مكاسب صافية على مدى ثلاثة أيام مقابل يومين، وارتفع «غرب تكساس» بنسبة 2.2% على مدى الأسبوع، ليصل مع ارتفاع الأسبوع السابق إلى نسبة 7.2%.

-  سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر
-  السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
-  أسعار النفط تستقر وسط توقعات بتمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج

أما عقود نفط «برنت» فقد أغلقت التداول عند 90.44 دولار، مسجلةً ارتفاعًا قدره 52 سنتًا، أو 0.58%، في نهاية الجمعة، مستعيدًا مستوى 90 دولارًا الذي فقده للحظات لأول مرة يوم الخميس بعد أن اكتسبه يوم الثلاثاء. بالنسبة للأسبوع، ارتفع المعيار العالمي للنفط بنسبة 2.4%، مما يمتد إلى ارتفاع الأسبوع السابق بنسبة 4.8%.

الأسعار ستنحدر في أميركا قليلا في موسم الخريف (23 سبتمبر)
وجاء صعود برنت إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل مع أقل من ثلاثة أسابيع متبقية حتى الصيف، الموسم الذي يحب الأميركيون قيادة السيارات فيه أكثر. مع بداية موسم الخريف الذي يتسم بالاستهلاك الأقل للنفط في 23 سبتمبر، ستنحدر أسعار النفط عادة قليلاً، وفي بعض الأحيان بشكل كبير، في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

ولكن ذلك قد لا يحدث هذه المرة، ليس مع اهتمام السعودية بالوصول في النهاية إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر، والمفتاح في ذلك هو التخفيضات الإضافية بمقدار مليون برميل يوميًا، التي قامت بها السعودية منذ يوليو، بالإضافة إلى القيود الأخرى الموجودة على الإنتاج، التي توسعت بمساعدة موسكو التي ستخفض 300 ألف برميل يوميًا من إنتاج روسيا. وتأمل السعودية من خلال تمديد هذا حتى نهاية العام - وتوسيعه بمساعدة موسكو في خلق نوع مختلف من الظاهرة السوقية لتسعير النفط.

اتجاه الأسعار لا يزال إيجابيًا بدعم إجراءات السعودية وروسيا
ونقلت «انفستنغ» عن محلل منصة التداول عبر الإنترنت «OANDA»  كريغ إيرلام، قوله إن  «أسعار النفط قد استقرت قليلاً مع مرور الأسبوع، ولكن الاتجاه لا يزال إيجابيًا جدًا بالنسبة للنفط، مدعومًا مرة أخرى بقرار السعودية وروسيا بتمديد القيود على الإمدادات حتى نهاية العام». 

وأضاف: «هناك المزيد من النفط (خارج السوق) في الوقت الذي تظل فيه الأمور ضيقة بشكل واضح، على الرغم من التوقعات بالنسبة للآفاق الاقتصادية العالمية التي تعتبر غير مؤكدة. قد تتراجع الطلبات على الوقود ولا يزال يعمل التجار على أساس انخفاض تدريجي وركود طفيف على الأكثر، والصين هي حالة أخرى غير معروفة مع النمو البطيء والمستقر، بمعاييرها، يبدو أنها هي الطريق القادمة».

الصين تعزز قدرتها على تخزين النفط الروسي الرخيص
أظهرت البيانات الخميس أن صادرات وواردات الصين العامة انخفضت في أغسطس، حيث عصف الطلب الخارجي الباهت وإنفاق المستهلك الضعيف بالشركات. ومع ذلك، حتى في أوقات النشاط الاقتصادي الباهت، تميل الصين إلى تعزيز قدرتها على التخزين، خاصةً مع توفر النفط الروسي الرخيص. فقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام خلال أغسطس بمقدار ما يقرب من 31%.

وفي هذا السياق، تظل هناك أسئلة حول ما إذا كانت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ستستمر في حملاتها الرئيسية لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم المستمر.

وفي تعليقات نقلتها وكالة «رويترز» قال جون إيفانز من وكالة السمسرة «PVM» إن «الرياض مدركة تمامًا للخط الرفيع الذي تسلكه بين شد السوق وإحباط أي تقدم تم تحقيقه حتى الآن من قبل المصارف المركزية في ترويض التضخم الذي يدفع الأسعار»، وهذا يشير إلى توازن دقيق يجب أن تحافظ عليه السعودية والسوق النفطية بشكل عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77

تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77
أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب ...
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. ...
كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات

في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات
حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
سوناك: أمام بريطانيا والهند «عمل كثير» للتوصل إلى اتفاق تجاري
سوناك: أمام بريطانيا والهند «عمل كثير» للتوصل إلى اتفاق تجاري
«الممر» الكبير.. بايدن يُطلق مشروعًا ضخمًا للسكك الحديدية والموانئ يربط بين الهند وأوروبا ويمر بالشرق الأوسط
«الممر» الكبير.. بايدن يُطلق مشروعًا ضخمًا للسكك الحديدية ...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
مادورو من بكين: نسعى لكسب دعم الصين للانضمام إلى «بريكس»
مادورو من بكين: نسعى لكسب دعم الصين للانضمام إلى «بريكس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون البرازيلية
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون ......
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
المزيد
الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات
الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات...
ميلوني تواجه تحدي ضبط الإنفاق في ميزانية إيطاليا للعام 2024
ميلوني تواجه تحدي ضبط الإنفاق في ميزانية إيطاليا للعام 2024...
بيد السعودية وأوبك وروسيا.. أسعار النفط تنهي الأسبوع فوق 90 دولارًا للبرميل
بيد السعودية وأوبك وروسيا.. أسعار النفط تنهي الأسبوع فوق 90 ......
مادورو من بكين: نسعى لكسب دعم الصين للانضمام إلى «بريكس»
مادورو من بكين: نسعى لكسب دعم الصين للانضمام إلى «بريكس»...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
المزيد