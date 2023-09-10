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ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 10:53 صباحا
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
سوق للخضراوات والفواكه في مصر. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7% في أغسطس، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن أرقام رسمية اليوم الأحد، وهو مستوى قياسي وصلت إليه البلاد.

وقال جهاز التعبئة والإحصاء المصري إلى ارتفاع سنوي بنسبة 71.9% في أسعار المواد الغذائية، و15.2% في أسعار النقل، و23.6% في أسعار الملابس.

وجاء الإعلان بعدما سجّلت مصر معدلا قياسيا سابقا، بلغ 38.2% في يوليو، بينما تشهد أزمة اقتصادية منذ أكثر من عام، خسر الجنيه المصري خلالها نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2022، ليرتفع من 18 جنيها تقريبا للدولار الواحد إلى نحو 30.9 جنيه.

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