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«الممر» الكبير.. بايدن يُطلق مشروعًا ضخمًا للسكك الحديدية والموانئ يربط بين الهند وأوروبا ويمر بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 05:50 مساء
«الممر» الكبير.. بايدن يُطلق مشروعًا ضخمًا للسكك الحديدية والموانئ يربط بين الهند وأوروبا ويمر بالشرق الأوسط
مصافحة ثلاثية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. (أ ف ب)
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دفعت الولايات المتحدة خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، باتجاه مشروع «ممر» طموح من شأنه أن يربط بين الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديدية والنقل البحري تمر بالشرق الأوسط، مع دور قيادي للمملكة العربية السعودية.

وجرى التوقيع على اتفاق مبدئي السبت في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقًا لبيان نشره البيت الأبيض، بحسب «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي معلّقًا على هذا التوقيع «إنه أمر مهم حقًا»، متحدثًا عن اتفاق «تاريخي» خلال مشاركته في ندوة جمعت القادة المعنيين. من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين أنّ المشروع «أكبر بكثير من مجرّد سكك حديد أو كابلات»، مشيرة إلى «جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات».

ربط الموانئ في أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا
وفي ختام اللقاء، اقترب جو بايدن من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مضيف قمة مجموعة العشرين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل مصافحة جماعية.

وجاء في وثيقة نشرتها إدارة بايدن بشأن إعلان «الممر» الكبير بين الهند وأوروبا، «نريد إطلاق حقبة جديدة متصلة عبر شبكة سكك حديد، وربط الموانئ في أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا». والهدف هو إنشاء «عقد تجاري»، مع «تشجيع تطوير وتصدير الطاقة النظيفة»، وفق الوثيقة. وسيشمل المشروع أيضًا مدّ كابلات بحرية.

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وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان إنّ المشروع يجب أيضًا أن «يعزّز التكامل في الشرق الأوسط»، بما في ذلك بين «شركاء غير محتملين».

 «ممر لوبيتو»، يربط جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا
وبهذا الإعلان، يحاول الرئيس الأميركي ملء المساحة التي تركها الرئيس الصيني شي جين بينغ شاغرة، عبر عدم توجهه إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين، على غرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا أنهما توحّدان جهودهما لدعم مشروع آخر للبنية التحتية، وهذه المرة في أفريقيا. وهذا المشروع هو «ممر لوبيتو»، الذي يربط جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا عبر ميناء لوبيتو في أنغولا.

وقال مايكل كوغلمان الخبير في شؤون جنوب آسيا في مركز ويلسون في واشنطن عبر منصة «إكس» إنّه «إذا تحقّق ذلك، فإنّه سيغيّر قواعد اللعبة عبر تعزيز الروابط بين الهند والشرق الأوسط»، مضيفًا أنّ ذلك «يهدف إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق». 

في مواجهة «مبادرة الحزام والطريق» 
وتقوم بكين من خلال «مبادرة الحزام والطريق» التي تأتي ضمن إطار برنامج «طرق الحرير الجديدة» باستثمارات ضخمة في عدد من الدول النامية لبناء البنية التحتية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء الموانئ وشبكات السكة الحديدية والمطارات أو المجمّعات الصناعية، ممّا يسمح للعملاق الآسيوي بالوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة أمام شركاته.

غير أنّ معارضيه يعتبرون أن بكين تهدف منه إلى تعزيز نفوذها السياسي، كما ينتقدون الديون الباهظة التي يرتّبها على الدول الفقيرة. وكان جو بايدن قد وصفه في يونيو الماضي بأنّه «برنامج الديون والمصادرة» الذي «لن يذهب بعيدًا جدًا».

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنّه «ضمن هذه الفكرة (الممر اللوجستي الجديد)، هناك منافسة مع طرق الحرير»، معتبرًا أنّ إعلان نيودلهي «مجرّد بداية لقصة طويلة».

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