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أميركا تؤكد مصادرة شحنة نفط إيرانية في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 07:44 مساء
أميركا تؤكد مصادرة شحنة نفط إيرانية في أبريل
عسكريون إيرانيون يستولون على ناقلة النفط «أدفانتدج سويت» خلال إبحارها للولايات المتحدة في أبريل 2023، (ا ف ب)
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أعلنت الولايات المتّحدة، الجمعة، أنّها صادرت في أبريل شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تديرها شركة يونانية ومتّجهة إلى الصين، في أول تأكيد رسمي من جانب واشنطن لهذه الواقعة التي تلتها بعد ذلك بأيام استيلاء طهران على ناقلتين في منطقة الخليج.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان: إنّها استولت على ناقلة النفط «السويس راجان» وحمولتها البالغة 980 ألف برميل من النفط الخام بعدما تبيّن لها أنّ الحرس الثوري الإيراني يحاول بيع هذه الحمولة من الذهب الأسود إلى الصين، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنّ عملية البيع هذه تنتهك العقوبات الأميركية والدولية، وبناء عليه استصدرت الحكومة الأميركية مذكّرة لمصادرة هذه الحمولة.

مصادرة الشحنة
وبحسب البيان فإنّ شركة «السويس راجان ليمتد» المالكة للسفينة أقرّت في 19 أبريل بذنبها في انتهاك العقوبات وغرمت 2.5 مليون دولار، ثم وافقت الشركة اليونانية المشغلة للناقلة «إمباير نافيغايشن» على التعاون مع السلطات الأميركية وأمرت سفينتها التي كانت موجودة حينئذ في جنوب شرق آسيا بأن تبحر إلى الولايات المتّحدة لإفراغ حمولتها هناك.

واتّخذت الولايات المتّحدة إجراءات رسمية للاستحواذ على شحنة النفط المصادرة والبالغة قيمتها عشرات ملايين الدولارات والتي ستباع بعد ذلك.

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