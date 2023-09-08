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رئيس زامبيا يزور الصين للتفاوض حول هيكلة الدين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 07:08 مساء
رئيس زامبيا يزور الصين للتفاوض حول هيكلة الدين
رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما. (أرشيفية: ا ف ب)
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يبدأ رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، الأحد المقبل، زيارة للصين تستمر ستة أيام، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، وذلك بعد بضعة أشهر من التفاوض بشأن اتفاق على إعادة هيكلة الدين الهائل لهذا البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ: «بناء على دعوة الرئيس شي جينبينغ، يزور الرئيس هاكيندي هيشيليما الصين من 10 إلى 16 سبتمبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

دين زامبيا تجاوز 32 مليار دولار
يقدر ديْن زامبيا بـ32.8 مليار دولار، بينها 18.6 مليار لدائنين أجانب، في مقدمتهم الصين.

وتنامي الدين العام في زامبيا خلال ولاية الرئيس السابق إدغار لونغو، الذي هُزم في أغسطس العام 2021 أمام المعارض هيشيليما، الذي سجن سابقا.

ويُتهم لونغو بأنه أغرق البلاد في مشاريع ضخمة للبنى التحتية زادت من ديونها لدى الصين، التي شيدت مطارات وشقت طرقا وبنت مدارس ومصانع بزامبيا.

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