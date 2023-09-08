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الأمم المتحدة تدعو إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة أزمة المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 04:31 مساء
الأمم المتحدة تدعو إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة أزمة المناخ
علم منظمة الأمم المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى «بذل مزيد من الجهود» فورا على «كل الجبهات» في مجال مكافحة التغير المناخي.

جاء ذلك في تقييم للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 نشرته الأمم المتحدة اليوم الجمعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وشدد التقييم، الصادر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل العام 2025 إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة فضلا عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

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