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فون دير لايين في أبوظبي لبحث تعزيز التعاون بين أوروبا والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 08:38 صباحا
فون دير لايين في أبوظبي لبحث تعزيز التعاون بين أوروبا والإمارات
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (أرشيفية: الإنترنت)
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ناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أبوظبي، أمس الخميس، تعزيز التعاون مع الإمارات، خلال زيارة تلت زيارة أخرى للمبعوث الأوروبي المكلّف بتشديد العقوبات على روسيا وقبل قمة المناخ التي تستضيفها الدولة الخليجية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إنّ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان استقبل المسؤولة الأوروبية وبحث معها «مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه».

وتطرّق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» الذي سينعقد هذه السنة في دبي، وأكدا في هذا السياق «أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية»، وفقا للوكالة.

مسؤولون من واشنطن ولندن وبروكسل يزورون الإمارات
وكتبت فون دير لايين على حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقا): «كلانا يريد إنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأنا أتطلّع إلى تعاوننا المستمر»، مضيفة: «سنعمل بشكل شامل على تعزيز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي».

ومن المقرّر أن تستضيف الإمارات، الدولة النفطية الثرية، المؤتمر المناخي بين نهاية نوفمبر ومنتصف ديسمبر.

في موازاة ذلك، قال ناطق باسم السفارة الأميركية في أبوظبي إنّ «مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يزورون الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة التنفيذ الفعال لعقوباتنا" على روسيا، وتابع: «هذا جزء من مشاركتنا الدبلوماسية الأوسع مع مجموعة من الدول الشريكة لمناقشة كيف يمكننا بشكل جماعي الاستمرار في محاسبة روسيا على حربها العدوانية ضد أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتقيم الإمارات علاقات اقتصادية وطيدة مع موسكو، خصوصا عبر تحالف «أوبك بلاس» النفطي. كما أنها واحدة من الدول التي أبقت على رحلات مباشرة إلى روسيا بعد بدء النزاع، ما سمح لها بالاستفادة من تدفق كبير للسياح الروس. وكانت الإمارات بين الدول التي أثارت قلق الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة شحن البضائع الخاضعة للعقوبات من أوروبا إلى روسيا. وتضغط أوروبا على تركيا والدول السوفياتية السابقة في السياق ذاته.

«الإمارات ملتزمة بعقوبات الأمم المتحدة»
في المقابل، أكّد مسؤول إماراتي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ«فرانس برس»، أن الإمارات «ملتزمة بشكل صارم بعقوبات الأمم المتحدة ولديها إجراءات واضحة وقوية للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات اتخذناها ضد عدد من الشركات منذ بداية الصراع».

وشدّد على أن دولة الإمارات «تبقى في حوار وثيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي».

كما أشار إلى أنّ المصارف الإماراتية تقوم «بمراقبة الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا»، فيما تمتلك الإمارات «إطارا قانونيا لمراقبة الصادرات، وتراقب بشكل مستمر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج».

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