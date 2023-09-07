نمو طفيف لاقتصاد منطقة اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا نسبته 0,1% فقط في الفصل الثاني من العام، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وسبق لوكالة «يوروستات» للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي أن قدرت النمو بنسبة 0,3% بين أبريل ويونيو، مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو.

كما أعادت «يوروستات» النظر في بياناتها للفصل الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجّل نموًا نسبته 0,1% ولم يسجل كسادًا كما كان يُعتقد في السابق.

الاقتصاد الأوروبي يشهد حالة كساد

وقالت المحللة لدى مصرف «آي إن جي» شارلوت مونبلييه: «يشهد الاقتصاد الأوروبي بالمجمل حالة كساد»، لافتة إلى أنه يعاني من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة والتباطؤ العالمي، حسب وكالة «فرانس برس».

رفع البنك المركزي الأوروبي المعدلات في مسعى للسيطرة على التضخم. ودخلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ألمانيا، في ركود مطلع العام وسجّلت كسادًا في الفصل الثاني.

وحافظت «يوروستات» على تقديراتها للاتحاد الأوروبي (27 دولة) مع نمو نسبته صفر في الفصل الثاني، فيما سجل الناتج نموًا بنسبة 0,2% في الربع الأول من العام.