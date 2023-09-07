  • Alwasat News
Atwasat

نمو طفيف لاقتصاد منطقة اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 06:42 مساء
نمو طفيف لاقتصاد منطقة اليورو
شعار العملة الأوروبية اليورو أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت في 4 يوليو 2013 (أ ف ب)
alwasat radio

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا نسبته 0,1% فقط في الفصل الثاني من العام، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وسبق لوكالة «يوروستات» للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي أن قدرت النمو بنسبة 0,3% بين أبريل ويونيو، مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو.

كما أعادت «يوروستات» النظر في بياناتها للفصل الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجّل نموًا نسبته 0,1% ولم يسجل كسادًا كما كان يُعتقد في السابق.

الاقتصاد الأوروبي يشهد حالة كساد
وقالت المحللة لدى مصرف «آي إن جي» شارلوت مونبلييه: «يشهد الاقتصاد الأوروبي بالمجمل حالة كساد»، لافتة إلى أنه يعاني من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة والتباطؤ العالمي، حسب وكالة «فرانس برس».

رفع البنك المركزي الأوروبي المعدلات في مسعى للسيطرة على التضخم. ودخلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ألمانيا، في ركود مطلع العام وسجّلت كسادًا في الفصل الثاني.

وحافظت «يوروستات» على تقديراتها للاتحاد الأوروبي (27 دولة) مع نمو نسبته صفر في الفصل الثاني، فيما سجل الناتج نموًا بنسبة 0,2% في الربع الأول من العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البريطانيون معرّضون لأسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينات
البريطانيون معرّضون لأسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينات
«ديكود 39»: التحول في أفريقيا بين خطتي «السندات الخضراء» لفون دير لاين و«ماتي» الإيطالية
«ديكود 39»: التحول في أفريقيا بين خطتي «السندات الخضراء» لفون دير...
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية
تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس
تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس
اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2007
اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2007
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق ......
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ......
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون البرازيلية
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون ......
المزيد
حملة تركية لجذب استثمارات أجنبية تعالج اقتصادها المتأزم
حملة تركية لجذب استثمارات أجنبية تعالج اقتصادها المتأزم...
نمو طفيف لاقتصاد منطقة اليورو
نمو طفيف لاقتصاد منطقة اليورو...
شركة إماراتية توقع عقدا لتصدير الغاز للصين
شركة إماراتية توقع عقدا لتصدير الغاز للصين...
اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2007
اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2007...
تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس
تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس...
المزيد