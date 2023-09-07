  • Alwasat News
Atwasat

شركة إماراتية توقع عقدا لتصدير الغاز للصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 02:03 مساء
شركة إماراتية توقع عقدا لتصدير الغاز للصين
مقر شركة «أدنوك» في دبي. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة «أدنوك للغاز» الإماراتية، الخميس، اتفاقا مع شركة «بتروشاينا» الصينية لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 450 و550 مليون دولار، في أحدث اتفاق لها مع جهة آسيوية.

ولم يجر إعلان جدولا زمنيا لبدء عملية التصدير ولا الكمية التي تنوي الشركة الإماراتية توريدها في إطار الاتفاق الذي يأتي بعد صفقات مع شركتين يابانية وهندية بعد طرح أسهم «أدنوك للغاز» المملوكة للدولة في السوق في مارس، وفق وكالة «فرانس برس».

الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» الفرنسية بالغاز المسال
أسهم «أدنوك» الإماراتية ترتفع 25% بعد دقائق من بدء التداول في سوق أبوظبي

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للغاز» أحمد محمد العبري في بيان: «لا تزال الصين سوقا رئيسيا لغاز أدنوك، وهذا الاتفاق يعزز دورنا كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في شرق وجنوب آسيا وأبعد من ذلك».

«أدنوك» توقع عقدا لتصدير النفط للهند
وفي يوليو، وقعت «أدنوك» عقدا تبلغ قيمته ما بين 7 و9 مليارات دولار لتصدير النفط إلى الهند لمدة 14 عاما، فيما أن العقد الذي أبرم الشهر الماضي لمدة خمس سنوات مع شركة «جابكس» اليابانية تصل قيمته إلى 550 مليون دولار.

وفي مايو، وقعت «أدنوك للغاز» المملوكة بنسبة 90% لشركة النفط الوطنية العملاقة «أدنوك»، اتفاقية تصدير مدتها ثلاث سنوات مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا لشهر يوليو وسط تفاقم تباطؤ الاقتصاد
تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا لشهر يوليو وسط تفاقم تباطؤ ...
إردوغان يتعهد بدعم رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في تركيا
إردوغان يتعهد بدعم رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في تركيا
البريطانيون معرّضون لأسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينات
البريطانيون معرّضون لأسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينات
«ديكود 39»: التحول في أفريقيا بين خطتي «السندات الخضراء» لفون دير لاين و«ماتي» الإيطالية
«ديكود 39»: التحول في أفريقيا بين خطتي «السندات الخضراء» لفون دير...
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق ......
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ......
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون البرازيلية
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون ......
المزيد
شركة إماراتية توقع عقدا لتصدير الغاز للصين
شركة إماراتية توقع عقدا لتصدير الغاز للصين...
اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2007
اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2007...
تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس
تراجع الصادرات والواردات الصينية في أغسطس...
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية...
«ديكود 39»: التحول في أفريقيا بين خطتي «السندات الخضراء» لفون دير لاين و«ماتي» الإيطالية
«ديكود 39»: التحول في أفريقيا بين خطتي «السندات الخضراء» ......
المزيد