شركة إماراتية توقع عقدا لتصدير الغاز للصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أدنوك للغاز» الإماراتية، الخميس، اتفاقا مع شركة «بتروشاينا» الصينية لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 450 و550 مليون دولار، في أحدث اتفاق لها مع جهة آسيوية.

ولم يجر إعلان جدولا زمنيا لبدء عملية التصدير ولا الكمية التي تنوي الشركة الإماراتية توريدها في إطار الاتفاق الذي يأتي بعد صفقات مع شركتين يابانية وهندية بعد طرح أسهم «أدنوك للغاز» المملوكة للدولة في السوق في مارس، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للغاز» أحمد محمد العبري في بيان: «لا تزال الصين سوقا رئيسيا لغاز أدنوك، وهذا الاتفاق يعزز دورنا كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في شرق وجنوب آسيا وأبعد من ذلك».

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وفي يوليو، وقعت «أدنوك» عقدا تبلغ قيمته ما بين 7 و9 مليارات دولار لتصدير النفط إلى الهند لمدة 14 عاما، فيما أن العقد الذي أبرم الشهر الماضي لمدة خمس سنوات مع شركة «جابكس» اليابانية تصل قيمته إلى 550 مليون دولار.

وفي مايو، وقعت «أدنوك للغاز» المملوكة بنسبة 90% لشركة النفط الوطنية العملاقة «أدنوك»، اتفاقية تصدير مدتها ثلاث سنوات مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.