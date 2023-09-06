«ديكود 39»: التحول في أفريقيا بين خطتي «السندات الخضراء» لفون دير لاين و«ماتي» الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من نيروبي إطلاق سندات خضراء يمكن من خلالها جمع نحو مليار دولار، لتمويل الطاقة النظيفة في القارة السمراء، في مبادرة يمكنها أيضا جذب خطط قصر كيجي الإيطالي.

ورأي موقع «ديكود 39» الإيطالي أن هناك أدنى حد من القاسم المشترك بين اقتراح فون دير لاين وخطة «ماتي» الخاصة بأفريقيا التي تحاول الحكومة الإيطالية، بقيادة جيورجيا ميلوني، الدفع بها للأمام.

السندات الخضراء تتلاقى مع المبادرة الإيطالية

الخطة مستوحاة من اسم مؤسس شركة «إيني» الإيطالية، إنريكو ماتي، وتستهدف تحقيق الاعتماد الكامل عن الغاز الروسي في غضون عامين، ثم النمو التدريجي كمركز لتوزيع الطاقة من شمال أفريقيا إلى قلب الاتحاد الأوروبي.

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وقال الموقع إن التوجه نحو التحول من قِبل بروكسل من خلال إطلاق السندات الخضراء يتلاقى مع المبادرة الإيطالية، لأن الاستثمارات التي يمكن القيام بها بفضل الموارد المجمعة ستتطلب بالضرورة محاورين لهم مصداقية، بما في ذلك إيطاليا وشركاتها.

واعتبرت فون دير لاين أن التمويل العام ليس كافياً من أجل التحول الأخضر فيما يخص أوروبا والأسواق الناشئة أيضاً. كما شددت على ضرورة تعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع، مشيرة إلى تقديم اقتراح جديد، لجذب الاستثمار الخاص، يطلق عليه مبادرة السندات الخضراء العالمية، بحسب «ديكود 39».

تخصيص مليار يورو

وأشارت فون دير لاين إلى قرب تخصيص مليار يورو، لتخفيف مخاطر الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والدول الأعضاء.

تمثل السندات الخضراء اليوم الأساس لتمويل استدامة القطاع الخاص والشركات، وجاءت الفرصة من قمة أفريقيا، المنعقدة في عاصمة كينيا نيروبي، لتحقيق هذا الغرض.

وأوضحت فون دير لاين أن الفكرة تتلخص في جمع مليار دولار من السوق، وتوجيهها نحو الاستثمارات من أجل عملية التحول في أفريقيا، وبالتالي الدفع برأس المال الخاص إلى جانب رأس المال العام.

وتابعت فون دير لاين: «لا يمكن تصور ضمان تغير عالمي بشأن تغير المناخ مع ترك القارة السمراء لمصيرها، ولكن هناك طريقة أخرى»، موضحة: «هناك حل آخر من شأنه أن يفتح موارد ضخمة للعمل المناخي في أفريقيا».

تحديد سعر للانبعاثات الكربونية

كما تحدثت عن سعر الكربون، مشيرة إلى أن تحديد سعر للانبعاثات الكربونية يشكّل أحد الأدوات الأكثر كفاءة وفاعلية، حيث يشجع على الابتكار من جهة القطاع الخاص، لافتة إلى أن «ذلك يجعل الأطراف التي تلوث أكثر تدفع ثمناً عادلاً»، وموضحة أن «الإيرادات يمكن أن تدعم التحول النظيف في البلدان النامية».

ودعت فون دير لاين إلى تقديم اقتراح إلى مؤتمر «كوب 28»، المقرر عقده في الإمارات، من أجل تحديد سعر عالمي للكربون. وفيما يخص أهداف الطاقة العالمية، قالت إنه في حال الرغبة في الحد من الانحباس الحراري العالمي، بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، ينبغي العمل على التعجيل بتحول الطاقة العالمية، وتسريع تحولها.

وشددت فون دير لاين على الحاجة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول العام 2030. وتابعت: «في حال زدنا الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة، فإن الطاقة النظيفة ستصبح في متناول جميع البلدان، بما في ذلك أفريقيا».