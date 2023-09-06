أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، مع قلق الأسواق من نقص الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات حتى نهاية العام.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 14 سنتا إلى 90.18 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 12 سنتا إلى 86.81 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تمديد خفض الإنتاج بمدة أكبر من المتوقع

وتوقع المستثمرون أن تمدد السعودية وروسيا التخفيضات الطوعية حتى أكتوبر، لكن التمديد لمدة ثلاثة أشهر كان غير متوقع.

- السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

وقال نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية، خورخي ليون، إن هذه التحركات لا يمكن أن تؤدي إلا إلى شيء واحد وهو ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ليون أنه من الصعب التنبؤ بتأثير هذه التخفيضات على التضخم والسياسة الاقتصادية في الغرب، لكن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال مزيد التشديد المالي، خاصة في الولايات المتحدة للحد من التضخم.

وقدر ريستاد أن الطلب العالمي على السوائل سيتجاوز العرض بنحو 2.7 مليون برميل يوميا في الربع المقبل.