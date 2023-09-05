بـ4.5 مليار دولار.. الإمارات تعلن استثمارات في الطاقة النظيفة بأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا، خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة احترار المناخ.

وقال سلطان الجابر الذي يرأس شركة «مصدر» للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية «أدنوك» ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام: «سنخصص 4.5 مليار دولار... لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدا»، وفق وكالة «فرانس برس».

إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول 2030

ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع إلى جانب آلاف الحاضرين في قمة نيروبي حيث تعمل أفريقيا على تعزيز إمكاناتها كقوة للطاقة النظيفة.

وسيلي قمة المناخ الأفريقية مؤتمر الأطراف (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام في دبي والذي يتوقّع أن يشهد أجندات متنافسة لمستقبل الطاقة في العالم.

وحذّر الجابر، وهو أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، من أنه «إذا خسرت أفريقيا، سنخسر جميعا»، وأعلن أن الاستثمارات تهدف إلى «إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030».