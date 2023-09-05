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عمال «شيفرون» يبدؤون إضراب منتصف سبتمبر وسط مخاوف من تعقد سلاسل التوريد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 10:15 صباحا
عمال «شيفرون» يبدؤون إضراب منتصف سبتمبر وسط مخاوف من تعقد سلاسل التوريد
شعار شركة «شيفرون». (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن تحالف نقابي، اليوم الثلاثاء، أن العمال في مشاريع تابعة لشركة «شيفرون» للغاز الطبيعي في أستراليا يعتزمون الدخول في إضراب شامل لمدة أسبوعين على الأقل، في تصعيد كبير للخلافات بشأن الأجور وظروف العمل.

ويبدأ العمال الإضراب من يوم الرابع عشر من سبتمبر الجاري، في مشروعي «جورجون» و«ويتستون» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، كما نقلت وكالة «رويترز».

ويأتي القرار وسط محادثات الوساطة عقدتها لجنة العمل العادل، المحكم الصناعي الأسترالي، بدأت أمس الإثنين ومن المقرر أن تستمر كل يوم هذا الأسبوع، وقبل توقفات العمل القصيرة التي دعت إليها النقابة اعتبارا من الخميس.

وقال التحالف النقابي، في منشور على منصة «فيسبوك»: «قرر التحالف تصعيد العمل لإثبات أن مفاوضاتنا التفاوضية بعيدة كل البعد عن كونها عسيرة». ولم ترد «شيفرون» على طلبات التعليق.

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وتعد أستراليا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسبب الاضطراب الأخير في إذكاء الهشاشة في أسواق الغاز الطبيعي، وزيادة قلق التجار بشأن التداعيات طويلة الأجل له.

وقد يتسبب الإضراب في تعطيل صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومن المرجح أن يزيد المنافسة على الوقود فائق التبريد، مما يجبر المشترين الآسيويين على المزايدة على المشترين الأوروبيين لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا، اعتبرت «آي إن جي» للخدمات المالية والمصرفية أن قرار الدخول في إضراب شامل علامة على أن محادثات الوساطة لا تتقدم بشكل جيد.
وتذبذبت أسعار الغاز في الأسواق البريطانية والألمانية، في تعاملات أمس الإثنين، إذ أجبرت المخزونات المرتفعة الأسعار على التراجع، وسط تحذيرات محللين من أن أي انقطاع في صادرات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا سيؤدي إلى تعقيد سلاسل التوريد.

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